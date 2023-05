Ile Maurice: La PNQ axée sur le terrain repris au Centre Culturel Tamoul

Le front commun des associations tamoules ne lâche pas l'affaire. Après avoir établi une ligne de communication avec le Premier ministre - en écartant le VPM Steven Obeegadoo - ils ont échangé avec le leader du PTr, Navin Ramgoolam, et le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, durant le week-end.

Duval confirme qu'il a rencontré les membres du front commun et qu'il est en présence de tous les documents faisant l'historique du dossier. À hier soir, dans une déclaration à l'express, il a laissé entendre que sa Private Notice Question (PNQ) sera axée sur ce litige et qu'il a bien compris la colère «justifiée» de la communauté tamoule.

Hier soir, le gouvernement a essayé de couper l'herbe sous les pieds du leader de l'opposition, en proposant un nouveau terrain aux associations tamoules à... Côte-d'Or. «On nous a en effet donné le choix entre La Vigie et maintenant Côte-d'Or. On va discuter de la question demain (NDLR : aujourd'hui). Auparavant, pas mal d'éléments vont sortir à la suite de la PNQ de XavierLuc Duval», déclare le public relations officer du Tamil Cultural Center.

Selon nos informations, le consensus ne change pas d'un iota : la majorité des contestataires se rangent autour du terrain initialement octroyé à Réduit. «Le gouvernement peut aller ailleurs, à Hermitage, Côte-d'Or ou La Vigie, nous, on ne va pas reculer. Pourquoi reprend-on notre terrain à Réduit. Pour le donner à qui ? On mobilise les gens sur le terrain et la colère monte, je peux vous dire», soutient Devarajen Kanaksabee, qui est parmi ceux qui organisent des réunions à travers le pays.

Le dossier devient de plus en plus politique et des développements sont à prévoir car les associations tamoules, au vu de la sensibilité du dossier, ne veulent plus rencontrer les ministres, PPS ou députés, mais uniquement le PM, qui a compris le message.

Outre la PNQ, les travaux parlementaires d'aujourd'hui seront principalement consacrés aux débats et au vote des amendements apportés à la Local Government Act. Cette séance sera surtout marquée par le retour de Xavier-Luc Duval. Il a confirmé à l'express,hier matin, qu'il sera présent à l'Assemblée nationale après une semaine de maladie et il enverra sa PNQ au bureau de la clerk ce matin.

D'ailleurs, lors de la réunion des députés de l'opposition, il a été question de planifier une stratégie pour la séance d'aujourd'hui, avec les débats sur les amendements de la loi permettant au gouvernement de renvoyer les élections municipales. Les interventions risquent d'être très houleuses, d'autant plus que l'opposition veut dénoncer le gouvernement. Les députés sont également conscients que pendant la matinée, lors de la séance de questions-réponses, des élus du gouvernement risquent de les provoquer pour faciliter leur expulsion par le speaker, Sooroojdev Phokeer, afin qu'ils ne participent pas aux débats.

Par ailleurs, Patrice Armance, le Whip de l'opposition, et Naveena Ramyad, la Chief Whip, étaient en pourparlers hier pour dresser la liste des intervenants et le temps qui leur sera alloué. «Beaucoup de députés veulent intervenir. Nous n'avons pas encore finalisé cette liste, mais elle sera longue», déclare Patrice Armance.

Un autre député fera son retour au Parlement ce matin. Le secrétaire général du MMM, Rajesh Bhagwan,répondra présent après sa suspension par le speaker le 4 avril. Il a déposé quatre questions. Les deux interpellations destinées au Premier ministre, Pravind Jugnauth, sont au bas de la liste du Prime Minister's Questions Time, tandis que les deux autres concernent la nomination de Prakash Maunthrooa à la tête de la Central Water Authority et les corps parapublics en déficit et qui doivent payer la pension de leurs employés.