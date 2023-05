Afrique: La Vice-Présidente de la CAF Ibrahim et le Président de la TFF Karia lancent le troisième atelier régional de la plateforme de licence de club de la CAF en Tanzanie

Après le lancement réussi de la série d'ateliers de la Plateforme en ligne de licence de club de la CAF "CLOP" en Tunisie et au Bénin, la ville tanzanienne de Dar es Salaam accueille depuis ce lundi la troisième session régionale dédiée aux associations membres ayant en commun la langue anglaise.

La session réunit des représentants des associations membres de la CAF de Tanzanie (hôte), Ethiopie, Egypte, Libye, Nigeria, Ghana, Libéria, Gambie, Sierra Leone, Soudan, Sud Soudan, Erythrée, Somalie, Ouganda, Kenya, Rwanda, Zanzibar (invité).

Lors de l'ouverture, Kanizat Ibrahim, cinquième vice-présidente de la CAF, s'est entretenue avec les participants et a déclaré :

"La CAF cherche toujours de nouvelles façons de développer et de professionnaliser le football en Afrique, et vous jouez tous un rôle clé dans la mise en oeuvre d'une telle stratégie au niveau national. Nous comptons sur votre expertise dans le domaine des licences de club pour améliorer le niveau de nos compétitions interclubs CAF mais aussi des ligues nationales. "

Wallace Karia, président de la Fédération tanzanienne de football (TFF), a déclaré :

" La CAF a lancé la plateforme en ligne de licence de club, un système qui permet à la CAF et aux fédérations de gérer le processus de licence de club et d'inspection des stades entièrement en ligne et par voie électronique. C'est un grand pas en avant dans le système de licence de club en Afrique, qui nous permet d'atteindre plus rapidement la professionnalisation de nos compétitions et de nos clubs à tous les niveaux. La Tanzanie a l'honneur d'accueillir le troisième atelier CAF CLOP pour les représentants des fédérations anglophones et nous espérons que vous trouverez les sessions très intéressantes."

Le programme de formation se poursuivra à Dar es Salaam pendant les 4 prochains jours, avec notamment une session CLOP dédiée aux clubs locaux de la TFF jeudi prochain.

Les ateliers régionaux CLOP de la CAF font partie du programme visant à accélérer la mise en oeuvre et l'utilisation de la plateforme CLOP par les associations membres et les clubs, en commençant par les compétitions interclubs de la CAF.