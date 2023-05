Cote d'Ivoire: Restructuration du RHDP, candidatures indépendantes, découpage électoral - Le président du directoire fait le grand déballage

15 mois après l'amorce de la restructuration du RHDP, quel est l'état des lieux ? C'est à cette question que Gilbert Koné Kafana, président du directoire, a répondu hier à la rue Lepic au cours d'une conférence qui avait pour thème : « Restructuration du RHDP, bilan et perspectives ». Pour l'occasion, l'actuel maire de Yopougon a eu le soutien de Robert Beugré Mambé, Cissé Ibrahima Bacongo, Prof Mariatou Koné, Jeanne Peuhmond, des membres du directoire, des secrétaires exécutifs adjoints, des secrétaires nationaux, des cadres, des élus et de certains militants.

Bien entendu, en plus du bilan, le président du directoire du RHDP a abordé les questions d'actualité liées au choix des candidats du RHDP, aux velléités de candidatures indépendantes, au découpage électoral. Sur la restructuration, le conférencier a rappelé les deux défis majeurs qui se présentaient à la restructuration. Il s'agissait, a-t-il indiqué, d'assurer une bonne implantation du RHDP sur l'ensemble du territoire national en élargissant sa base, de faire du RHDP un parti d'avant-garde, une locomotive du processus démocratique en construction. Il a fait savoir que les instances du parti ont connu une restructuration en profondeur.

Le nouveau découpage territorial, a-t-il indiqué, a permis de créer 350 départements, avec à leur tête 350 secrétaires départementaux qui sont désormais les représentants du parti à la base.

Par ailleurs, selon le conférencier, un nouveau mode opératoire a été adopté pour une reconstitution beaucoup plus sincère du fichier des militants de base, un fichier reflétant la réalité du terrain et l'effectivité des militants de base. « Le processus suit son cours. Les statistiques sont édifiantes. Nous sommes, à ce jour, à 432.623 personnes enrôlées. L'effectif consolidé sur la nouvelle plateforme numérique du parti appelée E-militant est de 282.453 militants enrôlés et dont les données sont totalement apurées et prêtes pour l'édition des cartes », a-t-il indiqué.

Concernant la désignation des candidats du RHDP aux prochaines élections locales, le maire de Yopougon a fait observer que le RHDP joue à fond la transparence du jeu démocratique. Pour lui, aujourd'hui, sa formation politique essaie de capitaliser ses expériences passées en visant zéro candidature indépendante.

« Le président du parti attache du prix à ce que chaque militant intègre cette ligne de conduite et se montre discipliné pour que le RHDP affiche un front totalement uni », a-t-il insisté. A ce niveau, il a annoncé des missions dans les jours à venir pour parler aux uns et aux autres afin que tout le monde rentre dans les rangs pour que le RHDP aille uni à ces élections. « Le RHDP prépare donc, dans la plus grande sérénité, les élections locales qui arrivent », a-t-il rassuré.

Le découpage électoral, un faux prétexte de l'opposition pour justifier sa défaite

Sur la question du découpage électoral que l'opposition brandit comme étant favorable au RHDP, Gilbert Koné Kafana s'est voulu catégorique. « L'opposition veut justifier sa défaite programmée », a-t-il révélé. Car, selon lui, depuis que le RHDP est au pouvoir, il n'a créé que quatre communes, deux pour des raisons administratives, Gbeleban et Attiégouakro et deux pour des raisons économiques, N'Douci et Assinie. Sur la question de la région du Moronou, le conférencier s'est voulu clair. « Chacun a lu le contenu de notre accord de partenariat. Nous avons décidé de la forme. Nous avons choisi notre candidat. Nous sommes deux partis indépendants, libres », a-t-il précisé.

A Yopougon et sur l'ensemble du territoire, il a rassuré sur la victoire du candidat du RHDP. « Yopougon n'est pas le fief du PPA-CI. Nous avons fait le pari, nous vous donnons rendez-vous le 2 septembre. Nous savons que notre candidat va gagner », a rassuré le maire de la plus grande commune du pays. Avant de faire savoir que le RHDP garde le cap et que son parti va poursuivre son implantation. »