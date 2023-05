Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Mai 2023

Niger : Attribution du prix Mo Ibrahim- Mahamadou Issoufou fera-t-il des émules en Afrique ?

Le prix Mo Ibrahim est décerné depuis sa première édition en 2007, aux modèles exceptionnels d’Afrique, afin de magnifier leur exemplarité en matière de gouvernance vertueuse. Au titre de l’année 2021, ce prix a été attribué à Mahamadou Issoufou, le désormais ex-président du Niger, faisant de lui le 7ème président à en bénéficier, après trois années de disette, faute de candidats. Ce parce que justement, la mauvaise gouvernance continue de sévir en Afrique, avec son corollaire de corruption généralisée qui retarde le développement, d’atteintes aux droits de l’Homme et surtout de velléités de s’éterniser au pouvoir, au détriment des principes constitutionnels. Au regard des critères qui sont connus pour être très rigoureux, en ce qui concerne le prix Mo Ibrahim, des voix avaient commencé à s’élever comme pour mettre en doute, le mérite de Mahamadou Issoufou. (Source : Africanews)

Mali : Industrie textile- Bamako veut retrouver sa première place

Après une mauvaise campagne 2022-2023, le Mali a perdu sa première place de producteur de coton au profit du Bénin. Avec 389 700 tonnes produites, il est même troisième, derrière le Burkina Faso. Mais pour la campagne à venir et les prochaines, les acteurs de la filière ont de grandes ambitions. Ces dernières années, la production cotonnière du Mali ressemble aux montagnes russes. De 700 000 tonnes en 2019, le Mali a chuté l’année suivante à 147 000 tonnes. Une campagne catastrophique et un mauvais souvenir que beaucoup d’acteurs ne souhaitaient plus revivre. Après la reprise en main en 2021, avec un chiffre record de 777 120 tonnes et une prévision de 820 000 tonnes, l’euphorie est retombée face à la réalité du terrain. En début de campagne de la saison 2022-2023, du fait de la hausse des prix des intrants, la filière coton a dû revoir ses ambitions à la baisse et viser l’objectif de 780 000 tonnes. La valeur des intrants placés était de 68,84 milliards de francs Cfa contre 86,23 milliards en 2021. (Source : journal du Mali)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Les Forces combattantes infligent des défaites aux terroristes

Les Forces combattantes ont infligé des cuisantes défaites aux terroristes dans le Bam, dans la Sissili, dans la zone de Ouahigouya, dans les Cascades et ont poursuivi les frappes contre la forêt de Kankanmogre dans la zone du Koulpélogo. Ces opérations se sont soldées par la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes et la récupération d’armes de combat, a appris l’AIB lundi auprès de sources sécuritaires. Le lundi matin, une centaine de terroristes sur des véhicules pickup et des motos se sont lancés sur une position des Forces combattantes à Naré. Ils entendaient venger leurs compères tués la veille dans la zone du Bam au centre-nord. Les Fds et les Vdp ont tenu bon et ont neutralisé sur le champ une dizaine de terroristes. Les fuyards ont abandonné toutes sortes armes, des munitions, des moyens roulants et d’autres ressources. (Source : Aib)

Sénégal : Présence d’Ousmane Sonko à son procès- Des interrogations …

Après un renvoi la semaine dernière, c’est ce mardi que doit s’ouvrir le procès d’Ousmane Sonko pour des accusations de viols. L’opposant est poursuivi par Adji Sarr, ancienne employée d’un salon de massage. Le leader du parti Pastef dénonce un «complot » pour l’écarter de la présidentielle prévue en février 2024. Cette affaire est source de tensions dans le pays depuis plus de deux ans. S’il ne se présente pas, quelles pourraient être les conséquences ? Y aller ou pas ? D’après des responsables du parti Pastef, cette question a fait débat ces derniers jours, et a fait l’objet de médiations. Ousmane Sonko ne s’était pas présenté au tribunal mardi dernier. L’opposant se trouvait toujours lundi en fin de journée à Ziguinchor dans le sud du pays, ville dont il est maire, à environ 450 kilomètres de la capitale. Ses avocats ont pourtant affirmé avoir « conseillé » à Ousmane Sonko de « venir répondre », dans ce dossier « vide, voire squelettique » selon Maître Bamba Cissé, « si les conditions de sécurité sont réunies » En cas de procès par contumace, la défense de l’opposant ne pourrait plaider. En cas d’éventuelle condamnation, il ne pourrait pas faire appel, et d’après le code électoral, « les individus en état de contumace ne peuvent être inscrits sur les listes électorales ». (Source : Rfi)

Maroc : Gitex Africa 2023 - 500 décideurs politiques et chefs de gouvernement, investisseurs attendus à Marrakech

Ils seront environ 500 décideurs politiques, chefs de gouvernement, investisseurs et universitaires présents à Marrakech au Gitex Africa 2023. Le plus grand salon technologique et de start-up du continent africain se déroulera du 31 mai au 2 juin 2023. Ce sera l’occasion pour eux d’explorer comment la technologie et la connectivité redéfinissent les limites du développement socio-économique durable pour les gouvernements, les entreprises et la société africaines. Il faut noter que les conférences vont s’articuler, entre autres, autour de l’intelligence artificielle, la finance, le développement des infrastructures et l'investissement. Au cours de ce Gitex Africa digital summit, l’Afrique entend mettre un point d’honneur sur la poursuite d'une vision numérique unifiée. Parmi les conférenciers figure l’Ivoirien Lacina Koné, directeur général (Dg) de Smart Africa. M. Koné dirige l'organisation qui pilote le programme de transformation numérique du continent. M. Koné a déclaré que les technologies numériques offrent de nouvelles voies de croissance économique en Afrique. (Source : Fratmat.info)

Côte D’Ivoire : Amélioration du Cadre de vie - Le gouvernement sur le terrain à Abobo

La commune d’Abobo a accueilli, le vendredi 19 mai 2023, la caravane du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (Mclu). C´était dans le cadre de la 6e édition de la 3e édition de la caravane opération « Tiroirs vides » couplée des journées portes ouvertes dans le Grand Abidjan. À la place Hamed Bakayoko d’Abobo, les collaborateurs du ministre Bruno Nabagné Koné ont informé les populations sur les nouvelles réformes et procédures de délivrance des principaux actes du Mclu, mais également les ont sensibilisées sur l’importance du respect des règles de construction. (Source : Soir Info)

Rdc : Distinction - Des évêques soupçonnent des politiques d'instrumentaliser un conflit

« A l'issue de visites pastorales, d'entretiens, de contacts et de témoignages recueillis auprès des différentes couches de la population, nous en sommes venus à l'intime conviction que des mains invisibles sanguinaires, à partir de Kinshasa, se cachent derrière ce conflit » affirment les évêques. Les évêques catholiques ont, sans les nommer, accusé dimanche des responsables politiques congolais d'instrumentaliser un conflit communautaire qui a fait des centaines de morts, dans l'ouest (Source : africanews)

Soudan : Environnement - La gomme arabique menacée par la guerre

La gomme arabique du Soudan, qui représente 70% des exportations brutes mondiales, avait résisté à tout, des conflits au réchauffement climatique. Après plus de cinq semaines de guerre entre militaires et paramilitaires, elle n'est plus à l'abri. La gomme arabique, ingrédient clé des boissons gazeuses ou chewing-gums, était une exportation phare du Soudan avant la guerre. Depuis mi-avril, ses stocks sont au cœur des combats, les étrangers qui l'achetaient ont été évacués et les prix ont chuté. (Source : africanews)

Tunisie : Atteinte à la liberté de presse-Deux journalistes de Mosaïque FM visés par une plainte

La semaine dernière, les journalistes tunisiens protestaient contre les lois antiterroristes jugées "répressives" et qui, selon eux, sont utilisées pour intimider les médias. Le chroniqueur tunisien Haythem Mekki et le présentateur de radio Elyes Gharbi devant les bureaux de la Brigade criminelle el-Gorjani à Tunis le 22 mai 2023. Ils encourent une amende ou une peine de dix ans de prison pour avoir questionné le mode de recrutement des forces de sécurité après l'attentat perpétré par un gendarme aux abords de la synagogue de Djerba le 10 mai dernier. Les deux journalistes ont été auditionnés lundi devant la sous-direction de la brigade criminelle d’El Gorjani de Tunis. Dans l'un des extraits de l'émission animée par Elyes Gharbi ce jour-là, Haythem El Mekki proposait de soumettre les personnes qui souhaitent intégrer les forces de l'ordre à un test psychotechnique pour comprendre les raisons de leur engagement dans la police. (Source : Euronews)

Tchad : Insécurité alimentaire- L'appel à l'aide des réfugiés tchadiens du Darfour

Le camp de Toumtouma, dans l'est du Tchad, pourrait voir débarquer encore des milliers de retournés du Darfour. Nous sommes à Toumtouma près de la frontière soudanaise. C'est un camp qui accueille plus de 6.500 retournés tchadiens venus de la région du Darfour. Ces Tchadiens, en majorité des femmes et des enfants, avaient fui les combats entre les rebelles et l'armée tchadienne entre 2006 et 2008 au Tchad. Sur place, on peut apercevoir, sur des kilomètres, des tentes de fortunes construites par des retournés eux-mêmes à l'aide de tiges de mil et de tissus. Sur les visages de nombreuses femmes et enfants rencontrés, on peut lire de la tristesse. Couchée à même le sol, Veuve Sadié Idja, la cinquantaine, venue d'Amdan au Darfour, raconte son calvaire. « J'ai été obligée de quitter le Soudan au risque de me faire tuer avec mes trois enfants. Nous avons marché pendant huit jours pour arriver ici. Tout mon souhait c'est qu'on nous aide à nous installer définitivement chez nous ici. C'est horrible ce qui se passe au Soudan. » (Source : Dw)

Une sélection de Bamba Moussa