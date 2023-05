Angola: L'Exécutif angolais considère le secteur privé comme moteur de la croissance économique

Talatona — Le ministre d'État à la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior, a déclaré lundi à Luanda que l'Angola devait changer le paradigme actuel et convertir le secteur privé en moteur de croissance économique du pays.

Selon le ministre, qui s'exprimait à l'ouverture de la formation en science, technologie et politique d'innovation pour le développement durable, l'Etat devrait mettre l'accent sur les activités de régulation économique et de coordination du développement du pays.

Se référant aux grandes lignes de la Stratégie de développement à long terme du pays pour les 27 prochaines années (Angola 2050), il a déclaré que c'est l'action du secteur privé qui contribuera à réduire le poids du secteur pétrolier dans le PIB de l'Angola.

De cette manière, selon le ministre d'État, le pays pourra avoir une économie qui parvient à afficher des niveaux de croissance soutenus dans le temps et basés sur des critères de compétitivité et d'efficacité.

Pour le responsable, le pays ne peut pas avoir des niveaux de croissance économique soutenus dans la durée alors que le secteur pétrolier représente plus de 95% des recettes d'exportation et plus de 60% des recettes fiscales.

Il a ainsi admis que, l'Angola est dépendant d'un produit dont il ne contrôle pas le prix et donc tout le développement du pays dépendra des fluctuations du prix de ce produit sur le marché international.

Il a souligné que la diversification de l'économie du pays est un processus continu mais qui doit atteindre une plus grande vitesse, dépendant en grande partie des niveaux de productivité des facteurs de production.

Parmi les facteurs de production, Manuel Nunes Júnior considérait le capital humain comme le plus important, car il permet au pays d'atteindre les niveaux d'organisation, de production et d'innovation nécessaires au développement soutenu de la base productive.

"Sans un niveau adéquat de capital humain, l'Angola ne pourra pas atteindre les niveaux d'efficacité et de compétitivité nécessaires pour avoir une économie dynamique, forte et hautement innovante capable d'offrir aux Angolais le niveau de vie le plus élevé compatible avec le niveau de richesse généré par la société », a-t-il exhorté.