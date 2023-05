Sénégal: Macky Sall recevant Les Lionceaux au Palais - «Vous avez marché sur les traces de vos grands frères»

L'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans (U17), sacrée championne d'Afrique, vendredi dernier, en Algérie, lors de la Can de la catégorie (29 avril - 19 mai), a été reçue au Palais de la République, hier. Une occasion pour le Président pour lui témoigner la reconnaissance du peuple Sénégalais et l'honorer à la mesure de leurs performances.

Après les sacres des équipes nationales des sourds muets, du beach soccer, des séniors, de l'équipe nationale locale et récemment de celle des moins de 20 ans, le Sénégal a enregistré un nouveau titre de champion d'Afrique, vendredi dernier. C'est à l'issue du tournoi continental dédié à la catégorie des moins de 17 ans qui s'est joué en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023. Les « Lionceaux» U17 ont en effet battu le Maroc en finale (2-1).

L'équipe entraînée par Serigne Saliou Dia n'a pas usurpé ce titre. Car elle a survolé les débats, raflant tous les trophées individuels mis en jeu (meilleur buteur, meilleur gardien, meilleure attaque, meilleure défense, meilleur entraîneur). Un tel parcours mérite forcément respect et admiration mais aussi les honneurs de Nation. C'est ainsi que le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, a jugé bon de recevoir les joueurs et la délégation officielle au Palais pour leur témoigner la reconnaissance de tout le peuple sénégalais devant les membres de leurs familles. «Vous avez marché sur les traces de vos grands frères. Il est juste que vous soyez reçus, remerciés et honorés pour le parcours historique que vous venez de réussir en offrant au Sénégal sa première Coupe d'Afrique des nations (Can) U17», a témoigné le Président à l'endroit des joueurs.

Ce dernier est surtout «fier d'avoir pu compter sur des ambassadeurs imbus de valeurs fondamentales et qui n'ont cessé de faire montre de civisme et de patriotisme durant tout le tournoi». «Nous vous avons entendu chanter l'hymne national avec force et conviction, sans fausse note. C'est extrêmement important quand on est en campagne pour défendre les couleurs nationales. Cela montre que, malgré votre jeune âge, vous étiez pleinement conscients de votre mission au service de la Nation», a souligné le Président Sall qui n'a pas manqué de louer les qualités mentales de l'équipe. «Vous avez démontré de fortes qualités mentales indispensables à la culture de la gagne. Ce sont les qualités des grands compétiteurs, ceux qui ne renoncent jamais même quand les circonstances ne sont pas favorables», a-t-il martelé. Visiblement aux anges, debout devant le pupitre, le Chef de l'État s'est dit aussi conquis par la maturité tactique des joueurs et leur discipline clés, selon lui, du succès du Sénégal. «Nous avons apprécié votre maturité tactique, votre discipline individuelle et collective et votre sens du jeu dans la solidarité ; autant de qualités qui vous ont permis de réaliser un parcours sans faute».

Une prime de 10 millions de FCfa à chaque «Lionceau»

Tout sacrifice mérite récompense. Le Président de la République a fait sien cet adage au moment de recevoir, hier, la délégation du Sénégal après son sacre obtenu de haute lutte devant le Maroc en Can des moins de 17 ans qui s'est disputée en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023. Comme il l'avait fait avec leurs prédécesseurs couronnés récemment en Afrique, le Chef de l'État Macky Sall a tenu à honorer les «Lionceaux» et la délégation officielle pour ce titre obtenu par le Sénégal pour la première fois de son histoire. «En vous recevant au Palais de la République, j'ai voulu vous offrir en exemple à la jeunesse dont vous devenez désormais une source d'inspiration dans la quête de l'excellence. Vous êtes entrés dans l'histoire. Vous avez honoré la Nation sénégalaise», a-t-il fait savoir. Et d'ajouter : «C'est pourquoi, pour vous dire merci, j'ai décidé de vous allouer, ainsi que chacun des membres de la délégation, une prime de 10 millions de FCfa. L'entraîneur recevra, quant à lui, le double de la somme». Une annonce qui a eu le don de faire sursauter les joueurs mais aussi leurs familles présentes dans la salle. «Je vous félicite et vous exhorte surtout à rester concentrés sur vos objectifs futurs avec la même détermination et la même culture de la gagne. Je vous souhaite de devenir de grands professionnels dans les meilleurs championnats et de monter en équipe nationale A pour plus de performances, plus de coupes et, bien sûr, plus de primes», a conclu le Chef de l'État. M. Lamine DIOP

Coach Serigne Saliou Dia : Hommage à l'architecte du sacre

Le Président de la République a vivement remercié, hier, le coach des «Lionceaux» U17, Serigne Saliou Dia, l'architecte du sacre du Sénégal en terre algérienne et qui n'en est pas à son premier coup, puisqu'il a été le premier entraîneur local vainqueur des Jeux africains en 2015 en République démocratique du Congo. «Je voudrais remercier particulièrement Serigne Saliou Dia pour son coaching gagnant, mais aussi pour ses qualités de meneur d'hommes». Pour réussir en petites catégories, dit-il, «il faut être à la fois entraîneur et éducateur. C'est ce qui prépare les jeunes joueurs à développer leurs compétences sportives en alliant corps sain et esprit sain», a constaté le Chef de l'État. M. L. DIOP

DJIBRIL WADE : PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

«Le « Dem Ba Jeex » est la marque de fabrique de nos joueurs»

«L'état d'esprit de « Dem Ba Jeex » (Y aller jusqu'au bout), qui jadis faisait défaut à tort ou à raison à nos équipes nationales, est la marque de fabrique de nos joueurs. En témoigne la « remontada » à 15 mn de la fin du match des «Lionceaux» contre le Maroc. Cette série de victoires et de sacres de notre football est le résultat d'un triple engagement : l'implication personnelle du Chef de l'État et du Gouvernement pour l'accompagnement dynamique dans les politiques publiques soutenues d'investissement dans les infrastructures sportives et l'accompagnement régulier de nos équipes nationales, toutes catégories».

AMARA DIOUF : CAPITAINE

«Nous sommes entrés dans l'histoire»

«Nous voici aujourd'hui au terme d'un long projet. Le chemin n'a pas été facile certes, il a été long et plein d'obstacles, mais l'histoire nous a appris que, quelle que soit la difficulté, la foi est la seule arme qui nous permet de nous surpasser et de conclure des exploits les plus incertains. Le slogan »Dem Ba Jeex » (Y aller jusqu'au bout) a été une source de motivation lors de cette grande compétition. Aujourd'hui, on peut le dire, nous sommes entrés dans l'histoire de cette grande nation du célèbre poète Léopold Sédar Senghor. Cette victoire on la dédie à tous les Sénégalais aussi loin qu'ils puissent habiter sans distinction d'appartenance politico-religieuse. Nous disons merci à nos très chers parents. Merci à nos encadreurs techniques. Merci à la Fédération sénégalaise de football et à son Excellence Monsieur le Président de la République».

SERIGNE SALIOU DIA, COACH

«On avait besoin de faire ce résultat pour l'honneur de la Nation»

«On était partis dans cette Can avec notre cher slogan « Mankko Outi Ndamli » (Unis pour la victoire), mais on avait ajouté «Séti Président de la République» (Allez rendre visite au Président de la République). Vous avez devant vous des champions sportifs mais aussi des champions de la vie ; car les garçons chantent l'hymne national avant chaque séance d'entraînement. Ils se rasent la tête avant chaque regroupement et vont au lit sans leurs portables. Parce qu'il nous fallait faire des sacrifices. Je pense que sans sacrifice, sans travail, le talent s'écroule. On avait besoin de faire ce résultat pour l'honneur de la Nation. Il nous fallait maintenir la dynamique victorieuse du football sénégalais. Merci M. le Président pour tous les efforts consentis pour le développement durable du football sénégalais».