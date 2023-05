Sénégal: Affaire Amy Ndiaye «Gniby» - Le procès renvoyé, la demande de Lp des députés du Pur rejetée

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang vont devoir encore prendre leur mal en patience. Et pour cause, la première chambre d'appel correctionnelle a rejeté, ce 22 mai, leur demande de mise en liberté provisoire, introduite par leurs avocats, a appris lesoleil.sn. Selon des sources, ils étaient présents ce matin dans le box du tribunal en attendant que leur affaire soit jugée dans le fond. Mais, aux dernières nouvelles, le dossier a été finalement été renvoyé au 19 juin pour comparution des témoins.

Les conseils de la défense notamment Me Adama Fall et ses collègues Me Abdi Nar Ndiaye et Me Youssoupha Camara avaient fondé leur demande sur la garantie de représentation en justice mais également sur le fait qu'aucun témoignage subordonné n'a été recueilli dans le dossier. Ils se disaient toutefois optimistes quant à la libération le 22 mai prochain de leurs clients incarcérés depuis le 13 décembre 2022.

Les deux députés du PUR ont été condamnés le 2 janvier 2023 en première instance à six mois ferme, 100 000 francs CFA d'amende et 5 millions au titre des dommages et intérêts pour coups et blessures volontaires et menaces de mort au préjudice de leur collègue Amy Ndiaye « Gniby » de Benno bokk yaakaar (Bby).

Massata Samb et Mamadou Niang avaient battu cette dernière au sein de l'hémicycle. La vidéo de l'agression avait fait le tour de la toile. Amy Ndiaye de Gniby s'était à l'époque retrouvée avec une incapacité temporaire de travail de 23 jours.