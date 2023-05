Burkina Faso: L'ONG Stand for Life and Liberty reconnue officiellement au pays

Le Burkina Faso et le Cameroun complètent à cinq le nombre des pays où l'organisation non gouvernementale Stand for Life and Liberty (S2L) est légalement constituée après les États-Unis, la Belgique et le Niger.

Les représentations de l'organisation dans ces deux pays sont dirigées par la juriste-communicatrice Octavie Noellie Neya/Ouedraogo (Burkina Faso) et la juriste (Cameroun).

Le coordonateur international de l'ONG, Daouda Emile Ouedraogo a salué « le dynamisme » de ces organisations locales qui « montrent leur propension à réellement changer la donne dans la promotion des droits humains par l'éducation et le développement. »

Dans la même dynamique d'expansion de l'ONG les représentations locales du Mali, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud, de la Guinée, du Sénégal, du Ghana et certains pays d'Asie sont aussi à pied d'oeuvre pour obtenir leur reconnaissance officielle.

L'ambition de la coordination internationale est d'accélérer le processus d'existence légale des structures locales dans la perspective de la grand-messe des « Standee » du monde, la « Human rights day international » prévue aux Etats-Unis d'Amérique.

Créée en 2019 aux États-Unis d'Amérique, Stand for Life and Liberty oeuvre pour la promotion des droits humains par l'éducation et le développement.