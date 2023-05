Togo: Suspendu, le pays se lance à la reconquête de sa place

Vendredi dernier à Lomé, se tenait la 42e réunion ordinaire des membres du comité de pilotage de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives, pour statuer sur le projet de rapport ITIE 2020 qui devra être finalisé et publié avant la conférence mondiale de cette organisation (ITIE) qui se tiendra les 13 et 14 juin prochains au Sénégal.

Sous la direction de la ministre déléguée auprès du président de la république chargée de l'énergie et des mines Mme Mawunyo Mila Aziablé, les travaux de la 42e réunion de l'ITIE se sont déroulés vendredi à Lomé. La rencontre tenue autour de plusieurs points, a permis aux participants d'adopter le projet de rapport ITIE 2020 présenté par Rached Maalej, Conciliateur indépendant au sein du cabinet Moore Stephens insight.

Ce rapport présenté, a pris en compte plusieurs données telles que : le périmètre du rapport, l'exhaustivité et de la fiabilité des données, la contribution de ce secteur extractif à l'économie, les résultats des travaux de conciliation etc. selon ce même rapport, les secteurs de l'industrie extractive contribue grandement au PIB à hauteur de 1,5%, également à la création des emplois pour 1,4%. Il participe notamment aux exportations à hauteur de 13,0% et aux revenus de l'Etat à 2,5%.

« Je crois que c'est un travail satisfaisant, tel qu'il a été jugé par les membres du comité de pilotage. Mais nous espérons toujours des recommandations. Certaines des recommandations qu'on vient de discuter, concernent surtout celles des registres pour la propriété et de la divulgation systématique. Ce qui signifie que les systèmes d'informations mis en places sont informatisés pour une meilleure transparence, plus de fiabilité, d'efficacité et de rapidité », s'est félicité le Conciliateur, Racheed Maleej, pour qui ce rapport donne une meilleure vision que les gens auront sur l'industrie extractive au Togo.

Concordant ses propos à celui du Conciliateur, le Coordinateur de l'ITIE TOGO, Didier Kokou Agbemadon, promet qu'après adoption dudit projet, la prochaine étape à suivre est la finalisation et la publication du rapport d'ici la fin de ce mois de mai. « Nous comptons publier ce rapport avant le début de la conférence mondiale de l'ITIE c'est-à-dire avant le 13 juin à Dakar... », a-t-il laissé entendre.

Suspendu de l'ITIE pour faute de ce rapport, le Togo semble donc en train de rattraper le chemin perdu pour reconquérir sa place.