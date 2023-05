Sénégal: Le programme 'Xëyu ndaw ñi' a créé 90.000 emplois, selon Amadou Ba

Le Programme d'urgence pour l'insertion socioéconomique et l'emploi des jeunes "Xëyu ndaw ñi", élaboré en avril 2021, a permis de créer 90.000 "emplois durables" et de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, a déclaré le Premier ministre, Amadou Ba, lundi à Dakar.

"Ce programme a permis la création d'emplois et l'amélioration des conditions de l'entrepreneuriat sur le territoire national. Après deux ans d'exécution, le programme a permis de créer plus de 90.000 emplois durables dans tous les secteurs de la vie économique. Il a favorisé la formation de plus de 31.000 jeunes à différents métiers", a-t-il dit.

Le Premier ministre présidait la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Salon de la jeunesse, de l'emploi et de la mobilité.

"Durant cette même période, des financements ont été octroyés aux femmes et aux jeunes, avec 45 milliards de francs CFA en 2021 et 2022, au profit de plus de 140.000 bénéficiaires", a-t-il ajouté.

Amadou Ba estime que le programme "Xëyu ndaw ñi" n'a pas seulement créé des emplois. Il incarne un "véritable engagement envers l'autonomisation de nos jeunes et leur offre non seulement des moyens de subsistance, mais aussi une voie vers l'indépendance, la confiance en soi et la dignité", a-t-il dit.

Le Premier ministre s'est réjoui par ailleurs des initiatives menées par l'Etat du Sénégal, telles que l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), le Fonds de financement de la formation professionnelle (3FPT), la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes (DER/FJ).

Amadou Ba a exprimé également sa profonde gratitude aux dirigeants de la GIZ, l'agence allemande de coopération et de développement, pour le partenariat fructueux en faveur de la promotion de l'emploi et du développement économique et social du Sénégal.

Il estime que ces initiatives menées conjointement - l'ANPEJ, le 3FPT et la DER/FJ - contribuent au renforcement des compétences des jeunes et de l'entrepreneuriat.

Le Programme d'urgence pour l'insertion socioéconomique et l'emploi des jeunes "Xëyu ndaw ñi", une initiative de Macky Sall mise en oeuvre depuis avril 2021, est financé avec 450 milliards de francs CFA pour la période 2021-2023, soit 150 milliards par an. Son objectif était de créer 65.000 emplois.

Le projet repose sur cinq piliers, dont le recrutement spécial, les projets publics d'intérêt communautaire, les projets d'investissement public à haute intensité de main-d'oeuvre et les mesures de soutien à l'initiative privée.