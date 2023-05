Madagascar: Sécheresse et crise nutritionnelle - Tatiana Silva à la rencontre des communautés dans la région Anosy

Tatiana Silva, ancienne Miss Belgique, actuellement « miss Météo » sur TF1 et non moins présentatrice d'émissions sur plusieurs chaînes de télévision françaises, est également ambassadrice d'UNICEF France. Elle a foulé le sol malgache pour la seconde fois dernièrement pour une visite dans le sud et a rencontré des communautés bénéficiaires des actions menées par l'UNICEF sur place, en réponse à la sécheresse et la crise nutritionnelle.

Le 15 mai dernier, UNICEF France a largement fait l'écho de la visite de Tatiana Silva sur les réseaux sociaux, détaillant une situation dramatique pour certaines communautés de l'Anosy. « Madagascar, fortement touché par le réchauffement climatique, est devenu le théâtre d'une forte sécheresse, qui prive d'eau potable près de 15 millions de personnes. Ce phénomène à des répercussions dramatiques sur les populations : il n'y a pas d'eau pour la culture ou le bétail, ni pour la consommation directe », rapporte cette organisation, tout en soulignant que « l'augmentation du prix des denrées alimentaires favorise la malnutrition, dont les enfants sont les premières victimes. La seule eau à disposition des populations est insalubre et vecteur de nombreuses maladies graves ».

L'ambassadrice d'UNICEF France a ainsi constaté de visu les actions menées sur place en faveur de l'accès à l'eau à travers la mise en place de forages et de pompes à eau grâce à l'énergie solaire, ainsi que des systèmes de désalinisation de l'eau et des barrages.

L'autre préoccupation face aux impacts de la sécheresse est la malnutrition. Des actions visant à soigner les enfants victimes de malnutrition aiguë sévère et modérée sont également menées sur place.Tatiana Silva a été à la rencontre des enfants et leurs familles des villages de Sihanamaro et Sampona. Un cas en particulier ne lui était pas passé inaperçu : celui du bébé Vorila, 8 mois, souffrant de malnutrition aiguë. « J'ai passé un long moment avec Vorila, un moment fort, qui m'a particulièrement émue. Il vient chaque jour pour recevoir une alimentation thérapeutique. Ce jeune enfant a perdu son jumeau ainsi que sa maman et c'est sa grand-mère qui veille désormais sur lui », a-t-elle affirmé, visiblement très touchée. Plusieurs autres volets, notamment l'éducation et la désalinisation de l'eau, ont également été passés en revue durant cette visite de quelques jours.