Madagascar: Diana - FDA : Des équipements pour développer les zones rurales

La première datait de 2021, samedi 19 mai dernier, la deuxième remise officielle des équipements pour les paysans et pêcheurs s'est effectuée avec une convivialité.

«13,34 tonnes de semences riz, 1,5 tonne NPK 11-22-16; 0,9 tonne Urée granulée, 5,3 tonnes d'engrais biologiques, 3 décortiqueuses, 155 sarcleuses, 26 charrettes, 69 charrues, 40 herses, 270 pulvérisateurs, 1 moto pompe, 135 volailles, 9 moteurs hors-bord, 4 pirogues, 5 boutres, 5 balles filets de chine, 10 gilets de sauvetages, 1 GPS, 2 congélateurs, tous ces matériels et équipements a été livré à la Région Diana par le département de l'Elevage et de l'agriculture représenté par le Vice-Ministre Dr Raymond.

Bien entendu, une cérémonie a été organisée, et a vu la présence des autorités locales, à savoir le gouverneur de la région Diana , le Directeur Régional de l'Elevage et de l'agriculture, le directeur du Fond de Développement Agricole (FDA), et les représentants des associations des paysans, eux qui ont bénéficié les matériels cités. L'autosuffisance alimentaire est le cheval de bataille du gouvernement en place.

Donc, la zone rurale doit produire plus, pour atteindre cet objectif principal. Ce n'est plus un slogan! Le gouvernement en place prend sa part de responsabilité en distribuant des matériels aux paysans et pêcheurs afin qu'ils puissent ravitailler leurs concitoyens.