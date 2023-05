Madagascar: Entreprise - Une nouvelle identité pour IORS qui devient SANKO

Parmi ses expertises et champs d'actions, SANKO, une filiale du groupe Axian propose des solutions adaptées aux entreprises en conseils en assurance, gestion des sinistres ou encore en Enterprise Risk Management.

Avec cette nouvelle identité cette entreprise dénommée anciennement dénommée IORS cette société de courtage en assurance et gestion de risques étend également ses activités aussi bien sur le plan local que régional.

Expérience

En effet, ces dernières années, elle a connu un développement considérable et compte actuellement dans son portefeuille clients les plus grandes entreprises à Madagascar. L'évolution de son identité réaffirme son positionnement comme courtier de référence sur la scène locale et exprime son ambition à l'échelle panafricaine.

Présente depuis 10 ans sur le territoire malgache, SANKO a historiquement acquis son expérience en accompagnant les différentes entreprises du groupe panafricain AXIAN dont elle fait partie. Aujourd'hui, la société propose son expertise à l'ensemble des entreprises du pays et elle génère plus de la moitié de son chiffre d'affaires hors-Groupe ; Son ambition de se développer davantage sur le continent africain entre en ligne avec la stratégie globale du groupe.

Priorité

« Avec un service de qualité et de proximité qui reste notre priorité, nous continuerons d'accompagner nos clients chefs d'entreprises sur la bonne maîtrise des risques de bout en bout, afin de leur permettre de mener à bien leurs projets en toute sérénité. Avec SANKO nous marquons notre ambition de devenir le 1er courtier été gestionnaire de risques à Madagascar et d'intégrer une nouvelle dimension panafricaine à notre activité, toujours dans un souci d'excellence pour l'ensemble de nos clients » explique Michael Gonçalves, Directeur Général de SANKO.

Hassane Muhieddine, CEO du pôle Financial Services du groupe AXIAN déclare pour sa part « SANKO assure les actifs du groupe AXIAN et accompagne son développement international. Je suis ravi de cette nouvelle étape avec l'objectif d'une part, d'augmenter significativement notre part d'activité commerciale hors Groupe à Madagascar et d'autre part, d'explorer de nouvelles opportunités de croissance à l'échelle africain avec nos services de courtage en assurance et gestion de risques ».