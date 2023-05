Madagascar: Conventions de l'OIT - 5 ratifications au programme pour le pays

Les acteurs de la sécurité et de la santé au travail se félicitent de la décision prise par Madagascar de ratifier les conventions de l'organisation internationale du travail.

Le conseil des ministres du 17 mai dernier a validé la ratification pour Madagascar de quatre conventions de l'organisation internationale du travail relatives aux principaux instruments sur la sécurité et la santé au travail. À savoir la convention 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1981, la convention 161 sur les services de santé au travail de 1985, la convention 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail de 2006 et enfin la convention 190 sur la violence et le harcèlement de 2019.

La ratification devrait permettre de bien délimiter et de mettre en oeuvre la politique nationale relative à la santé et la sécurité au travail. La décision de Madagascar de ratifier ces conventions de l'OIT constitue « une grande avancée pour le pays », selon les syndicats malgaches. Une avancée tant attendue par les acteurs de la lutte pour le travail décent qui n'ont cessé d'interpeller sur l'importance de mettre en place des conditions sûres et salubres dans diverses chaînes de production. Les initiatives menées dans le cadre du projet Vision Fund Zero ou VZF semblent avoir porté leur fruit.

Acquis

Les conventions consistent respectivement à « prévoir l'adoption d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé au travail, de même que les mesures à prendre par les autorités publiques et dans les entreprises pour promouvoir la sécurité et la santé au travail et améliorer les conditions de travail », à « prévoir la mise en place au niveau de l'entreprise de services de médecine du travail, dont la mission qui est essentiellement préventive, est de conseiller l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise en matière de préservation de la sécurité et de la salubrité du milieu de travail », pour « fournir un traitement cohérent et systématique des questions de sécurité et de santé au travail et pour promouvoir la reconnaissance des conventions qui existent déjà dans ce domaine ». La convention 190 correspond quant à elle au premier traité international qui consiste à « reconnaître le droit de chacun à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre ».