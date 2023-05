Madagascar: Digitalisation agricole - La Grande île veut accélérer

Le gouvernement soutient que l'agriculture ne doit plus être le maillon faible de la digitalisation à Madagascar. Pour cela, les responsables affirment s'activer afin de réunir les conditions nécessaires pour pouvoir accélérer l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le secteur agricole.

Selon les spécialistes, la digitalisation de l'agriculture a pour premier objectif de faire en sorte que les technologies numériques permettent d'une part d'accéder, de stocker, de transférer et de manipuler les informations, mais aussi de les analyser et de leur donner du sens, afin de transformer l'agriculture en un secteur plus rentable, durable et inclusif. En plus de cela, le but est de dynamiser le secteur de l'Agritech dans le pays afin de moderniser une économie qui représente près de 30% du PID du pays, de promouvoir l'entreprenariat et de créer de nouveaux emplois.

Plusieurs initiatives, a-t-on indiqué, sont entreprises pour faire entrer pleinement le monde agricole dans l'ère de la digitalisation. C'est ainsi, par exemple, qu'a eu lieu la signature d'une convention de partenariat tripartite, le samedi 20 mai 2023, entre le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE), le ministère du Développement Numérique, de la transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications (MNDPT) et l'Association Agritech Madagascar.

L'officialisation de ce partenariat a été actée dans le cadre des Assises de la Transformation Digitale en Afrique (ATDA). L'objectif de cette coopération, selon le MNDPT, est de mettre en commun les ressources, les compétences et les expériences pour accélérer la modernisation du monde rural et surtout de faciliter l'accès des exploitants agricoles aux informations et aux moyens pour développer leurs activités. Pour le MINAE, l'accès et le développement de la technologie du digital est un objectif et un moyen pour accéder à l'autosuffisance alimentaire, Velirano 9 du Président Andry Rajoelina.

Trois grands projets lancés

Et lors de sa prise de parole, le ministre Harifidy Ramilison a déclaré que l'intégration de l'agriculture dans le monde digital est bien en marche. Le MINAE qui a aussi rappelé qu'un pas important a déjà été effectué dans la digitalisation à travers la distribution de cartes de producteurs afin d'obtenir les informations complètes sur un agriculteur, les appuis reçus par celui-ci, ainsi que sur son exploitation, l'utilisation de boucle infalsifiable pour la traçabilité des animaux. À savoir également que le ministère a engagé un processus d'élaboration de la stratégie nationale de digitalisation des services agricoles à Madagascar.

C'est en février dernier qu'un atelier de présentation, de consultation et de validation de l'état des lieux de l'agriculture numérique à Madagascar a été organisé avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Il a été exposé à cette occasion qu'une étude sur l'état des lieux des initiatives de digitalisation ou utilisation de la technologie pour renforcer les services et conseils agricoles, y compris la nutrition, a été menée et cet atelier rentre dans le cadre de présentation de ses résultats.

« La digitalisation du secteur agricole est un élément important pour la transformation et l'amélioration de l'agriculture de Madagascar. Aussi, elle s'aligne parfaitement avec les objectifs d'émergence du pays. Le gouvernement a déjà enclenché la vitesse supérieure dans son passage vers la transformation numérique à travers les efforts entrepris conjointement par le Ministère en charge du développement numérique et le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage», a-t-on aussi fait savoir. On sait en outre que le MINAE a lancé trois grands projets visant la digitalisation agricole.

Le premier concerne la professionnalisation et la formalisation du métier d'agriculteur par l'octroi des cartes de producteur digitalisées. Le résultat attendu à cet effet est de dresser une base de données sur les activités des producteurs, de leurs exploitations, des appuis obtenus. Le second projet permet la mise en place du système de traçabilité et d'identification par la boucle infalsifiable à lecture électronique, une solution numérique instaurant un système de gestion de l'identification et de la traçabilité en synergie. Il s'agit d'un dispositif d'appui à la lutte contre le vol des bétails.

Et le troisième projet acte l'utilisation de la hot line 321 pour la diffusion des calendriers culturaux ainsi que des conseils agricoles. « Les acteurs du secteur agricole sont unanimes sur la nécessite de la digitalisation des services agricoles. La digitalisation constitue également un élément important pour la transformation et l'amélioration de l'agriculture de Madagascar », a aussi souligné le MINAE avant d'ajouter que les autorités sont bien conscientes de la nécessité d'accélérer la cadence car la Grande Ile doit rattraper son retard en matière de transformation digitale de son secteur agricole.