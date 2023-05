Madagascar: Jeux des... illusions

les onzièmes Jeux des îles n'ont même pas commencé qu'il y a déjà leur lot de désillusions. Les adeptes des disciplines exclues des jeux sont tombés par terre. Les combattants du taekwondo sont en particulier affectés par cette cruelle décision. Ils s'attendaient à tout sauf à cette exclusion de la dernière minute. C'est d'autant plus invraisemblable que le taekwondo est une discipline olympique et devrait ainsi être retenu au détriment du karaté. Pour le moment, la motivation de cette décision n'a pas été publiée.

On peut comprendre la mise à l'écart pour certaines disciplines comme le tir à l'arc, la boxe féminine, l'équitation, le surf, le voile... mais on a du mal à réaliser l'élimination du taekwondo et du 3000 m steeple. Les taekwondoka sont d'autant plus frustrés et révoltés qu'ils sont les premiers à se préparer sans attendre le regroupement officiel.

Mieux, avec le ministre de l'Agriculture comme coach ils ont eu droit à une salle de préparation et des moyens de transport. C'était très bien parti. C'est pire au niveau des combattants. Une expatriée a choisi d'abandonner son travail à l'étranger pour venir préparer les Jeux alors que l'inusable Ragonz a tout payé pour se préparer au pays.

Une jeune combattante dont les observateurs disent le plus grand bien a tout fait pour décrocher le bac avec mention depuis la classe de seconde afin de pouvoir préparer les Jeux tranquillement cette année. Il y a de quoi être déçu. C'est d'autant plus rageant pour eux que les Jeux se passent à domicile sans déplacement coûteux à faire, sans billet d'avion à acheter, éternel obstacle pour honorer les compétitions internationales à l'extérieur. Mais voilà, on ignore si c'est une décision du CIJ, du MJS ou du COJI.

Rien n'est clair depuis le début qu'on a du mal à distinguer qui fait quoi dans l'organisation et la préparation. La désillusion affecte également les sportifs des autres pays. Dès l'annonce des vingt-trois disciplines, ils se sont mis à préparer autrement dit depuis trois ans. Les Jeux des îles constituent une opportunité pour les jeunes d'occuper la scène internationale et d'entamer leur carrière.

C'est également un moment précieux d'échange et de contact humain au-delà des compétitions. Pour réparer les dégâts causés par ces exclusions et sauver ce qui peut encore l'être, certains pays envisagent d'organiser des rencontres pour les disciplines rejetées. Histoire de consoler les uns et les autres groggy par ces Jeux des...illusions.