Cote d'Ivoire: 118e session du conseil exécutif de l'OMT en République dominicaine - Les recettes proposées par Siandou Fofana pour promouvoir le tourisme

Le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana a pris part la 118è session du Conseil exécutif de l'Organisation (OMT), tenue du mardi 16 au jeudi 18 mai 2023, à Punta Cana en République Dominicaine, avec pour thème : « Des manières nouvelles de parler du tourisme».

En sa qualité duelle de 1er vice-président de l'instance de gouvernance mondiale du tourisme et de président de la Commission régionale pour l'Afrique de l'Organisation Mondiale du Tourisme (Omt), le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana a pris part à la 118e Conseil exécutif de l'Omt dont il assure la 1ère vice-présidence. Cette session s'est déroulée autour de plusieurs communications à savoir : Comment assurer au tourisme une forte présence éditoriale ; De quoi a-t-on besoin pour faire parler du tourisme en dehors de l'univers des voyages ; Comment revisiter l'image pour refléter l'évolution sur la voie de la durabilité et de l'innovation ; Quels instruments le marché offre-t-il pour que les utilisateurs manifestent leur engagement en faveur d'un tourisme au service du développement ; Comment faire pour actualiser l'image sans renier l'essence et en intégrant les nouvelles priorités ? Pour le ministre Siandou Fofana, y répondre, revient à : «Apprendre à communiquer sur le tourisme pour le développement durable, trouvez les clés pour refaire les marques touristiques et adapter l'image du secteur pour assurer leur pertinence dans le monde des communications digitales, déceler et prendre en compte dans nos stratégies les tendances les plus importantes du journalisme touristique aujourd'hui, et comment utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir le tourisme et son impact positif sur les communautés ».

Pour sa part, Marcelo Risi, Directeur de la Communication de l'OMT, situant les enjeux du thème, a indiqué que la paralysie des voyages internationaux, ces deux à trois dernières années, a été l'occasion de repenser le tourisme. « Ce temps de réflexion nous a fait voir que le secteur doit faire une place importante à la durabilité, la paix, l'innovation, l'emploi de qualité, et l'autonomisation des femmes et des jeunes. De même, les experts ont pu observer que le tourisme a été, et est resté, très présent dans les médias généralistes et les plateformes d'information les plus en vue dans le monde entier. Ces priorités, à replacer dans le contexte actuel du numérique, exigent aussi de repenser la communication du secteur », a-t-il expliqué.

En marge de ce grand rendez-vous du tourisme mondial, le ministre Siandou Fofana a échangé, dans le cadre des coopérations bilatérales ou multilatérales, avec les ministres du Tourisme, Carlos Jorge Duarte Santos du Cap-Vert et Ahmed Al-Khateeb de l'Arabie Saoudite et SEM. Maher El-Adawy, Ambassadeur de l'Égypte en République Dominicaine. En ligne de mire, la mise en route de circuits multimodaux de croisières avec le Cap-Vert, la création d'un institut de formation aux métiers du tourisme et de l'hôtellerie et l'activation d'un fonds d'investissement avec l'appui du Fonds souverain saoudien ; la réalisation d'une ville touristique nouvelle et d'infrastructures de loisirs dans la région de San Pedro avec des investisseurs égyptiens.