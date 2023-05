Madagascar: Féstival de Cannes - La Fondation Akbaraly apporte son engagement humanitaire

Ce film est consacré à l'importance des actions concrètes et coordonnées pour promouvoir la protection de l'environnement et le droit à la santé, à l'éducation et à une meilleure qualité de vie pour les femmes et les enfants de Madagascar. Une conférence de présentation du film a été organisée hier par le Better World Fund.

À cette occasion, Cinzia Catalfamo Akbaraly, fondatrice et présidente de la Fondation Akbaraly, a expliqué : « Nous sommes honorés de pouvoir présenter, dans ce contexte si prestigieux, le travail de la Fondation, qui chaque jour contribue concrètement au développement et à la croissance des communautés les plus vulnérables, afin d'avoir un impact positif sur notre pays, Madagascar, et sur notre planète ».

Elle a ajouté : « Partager nos projets avec le monde entier et avec les illustres invités qui assisteront à l'événement organisé par Manuel Collas de la Roche, président et fondateur de Better World Fund est essentiel pour nous afin de sensibiliser le public aux principes humanitaires qui forment le coeur de notre mission.

En effet, l'éducation, la santé et la protection de l'environnement représentent la clé pour un avenir meilleur, un résultat que nous ne pourrons atteindre que si nous parvenons à unir nos forces pour un objectif commun ».

L'événement organisé par le Better World Fund comprend, en plus de la conférence, une soirée de Gala exclusive qui s'est tenue le 21 mai dernier en présence d'invités de renommée internationale, de VIP, de philanthropes et de personnalités du monde de l'art et du cinéma qui ont été appelés à contribuer, avec une collecte de fonds, au développement des projets de la Fondation Akbaraly et notamment à l'ouverture d'un nouveau centre d'accueil dédié aux enfants des rues dans le sud de Madagascar.

Collecte de fonds

Depuis 2016, le Better World Fund, une organisation internationale à but non lucratif basée à Paris, organise des actions concrètes et des événements internationaux et culturels prestigieux impliquant le monde du cinéma pour sensibiliser et récolter des fonds pour des projets humanitaires. Cette année, à l'occasion du 76è Festival International du Cinéma de Cannes, le Better World Fund a organisé deux journées riches en événements sous le slogan « L'évolution de l'humanité, du je au nous ».

Quant à la Fondation Akbaraly, elle développe des projets pilotes durables et intégrés pour promouvoir le droit à la santé, à l'éducation et à une meilleure qualité de vie des femmes et des enfants à Madagascar, au Rwanda, en Inde et en Italie. Elle a été fondée en 2009 par Ylias et Cinzia Akbaraly dans le but de soutenir les populations les plus vulnérables de leur pays d'origine, Madagascar.

Depuis, la Fondation a développé et mis en oeuvre plusieurs projets innovants, devenant un véritable modèle à suivre en matière d'actions humanitaires en Afrique subsaharienne et contribuant activement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable inclus dans l'Agenda 2030 des Nations Unies.