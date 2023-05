Congo-Kinshasa: Au secours des populations sinistrées, Kalehe - La Sicomines renforce les actions sur terrain de la Fondation Denise Nyakeru !

*300.000 USD de la Société Sino-congolaise des Mines (SICOMINES S.A) ont été dotés, le samedi 20 mai 2023, à la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi (FDNT) pour assister les populations du territoire de Kalehe, dans la province de Sud-Kivu en RD. Congo, victimes des inondations qui, récemment, ont causé des centaines des morts et provoqué, en même temps, des éboulements et autres déplacements massifs aux conséquences dramatiques.

« C'est un sentiment de gratitude que nous exprimons, nous remercions au nom de toutes les victimes des inondations de Kalehe, parce que c'est dans ce cadre que ce don a été fait. C'est pour accompagner la fondation dans l'action de la prise en charge de l'intervention humanitaire que nous avons déjà commencée au niveau du Sud-Kivu. Avec ce don de 300.000 USD que nous venons de recevoir de la SICOMINES nous espérons pouvoir renforcer cette aide auprès des victimes », a déclaré à la presse, le Coordonnateur de cette fondation, Joël Mukubikwa, après la cérémonie de remise de l'enveloppe.

Par ailleurs, Li Sheng, le Directeur général de la SICOMINES, a loué l'initiative de la prise en charge des victimes de ces inondations par la Fondation de la Première Dame ainsi que sa contribution à l'amélioration du social du Peuple congolais.

« En ce moment de profonde affliction, la SICOMINES S.A. présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et aux populations du Sud-Kivu. En tant que société minière congolaise fortement engagée dans la responsabilité sociale, la SICOMINES S.A. tient à apporter cette assistance financière de 300.000,00 USD aux sinistrés des inondations au Sud-Kivu pour les soulager et les soutenir », a ajouté M. Li Cheng.

«En tant que joint-venture importante de la coopération sino-congolaise, la SICOMINES continuera à approfondir la coopération sino-congolaise aboutissant à un bon résultat significatif et continuera à contribuer davantage au développement de la RDC et au bonheur du peuple congolais », a-t-il précisé, avant de saluer les efforts de cette Fondation et du Gouvernement de la RDC de venir en aide aux victimes de ce drame. Il a affirmé, par ailleurs, que la société va poursuivre avec des assistances matérielles aux populations touchées en fonction des besoins.

Pour sa part, Wang Hailong, le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en RDC, a déclaré lors de cette cérémonie de donation, que les entreprises chinoises investissant en RDC ont toujours pratiqué le principe de l'avantage mutuel, participé assidûment à la construction du pays et assumé activement leurs responsabilités sociales, tout en soulignant que l'amitié sino- congolaise a une longue histoire, et ce don de la SICOMINES au sujet des inondations au Sud-Kivu est là aujourd'hui pour le témoigner.

Cette cérémonie a été honorée par la présence de la Première Dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi qui a exprimé sa gratitude à la SICOMINES pour ce don, tout en relevant son importance aux besoins de cette population touchée du Sud-Kivu.

La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a, à cette occasion, lancé un appel à tous les partenaires ainsi qu'à toutes les personnes de bonne foi qui veulent bien soutenir les victimes des inondations qui ont eu lieu, au début du mois de mai à Kalehe au Sud-Kivu, tout en précisant « qu'il y a des besoins en termes de nourriture, en eau potable, des vivres et non-vivres ».