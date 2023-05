Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'ONG ACEDH exige plus de protection du parc des Viringa et ses agents, après le meurtre de 4 écogardes

L'ONG Alerte congolaise pour l'environnement et les droits humains (ACEDH) a appelé lundi 22 mai à plus de solidité pour protéger le parc national des Virunga et ses agents, en ce moment de crise sécuritaire dans la province du Nord-Kivu. Le secrétaire exécutif de cette ONG, Olivier Ndoole, a fait cette déclaration lors d'un point de presse à Goma.

Olivier Ndoole réagissait ainsi à la dernière attaque armée, qui a coûté la vie à quatre écogardes de l'Institut congolais de la conservation de la nature (ICCN) et en a blessé d'autres le jeudi 18 mai à Kivandya dans le territoire de Lubero.

Pour Olivier Ndoole, cet incident vient rallonger la liste des menaces sur les défenseurs environnementaux et fonciers depuis le début de cette année au Nord-Kivu :

« La semaine passée, il y a eu attaque contre les écogardes et agents du parc national des Virunga qui sont en train de protéger le parc contre l'exploitation et le trafic illicite des ressources. Mais, au-delà de cela, il y a des arrestations arbitraires et détention illégale des acteurs du droit foncier et de l'environnement, pour le seul fait qu'ils s'engagent à provoquer des reformes juridiques et institutionnelles pour la protection des droits fonciers des communautés locales... »

L'ACEDH a notifié au moins 21 incidents différents de violations des droits des défenseurs locaux durant les trois derniers mois, notamment des meurtres et arrestations arbitraires des défenseurs du droit foncier...