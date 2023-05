Angola: L'Ambassadeur belge annonce la réhabilitation du CFB

Huambo — L'ambassadeur du Royaume de Belgique en Angola, Jozef Smets, a annoncé lundi, à Huambo, la réhabilitation du Chemin de fer de Benguela (CFB), à partir du mois d'août prochain.

Avec une longueur de 1.344 km entre Lobito (Benguela) et Luau (Moxico), le CFB a été créé par une loi d'août 1899 et la ligne ferroviaire a commencé à être construite le 1er mars 1903 et achevée le 2 février 1929.

Selon le diplomate, qui s'exprimait à la presse après une audience avec la gouverneure de la province de Huambo, Lotti Nolika, avec qui il a abordé des questions d'intérêt commun, par cette réhabilitation, l'objectif est de faciliter la circulation des produits miniers et autres sur cet important chemin de fer, mais aussi de contribuer au processus de développement local, du corridor de Lobito et de l'Angola en général.

Ce plan, a-t-il indiqué, est d'une entreprise du Royaume de Belgique faisant partie du consortium pour le projet de gestion du Chemin de fer de Benguela, conçu cette année, incluant dans cette perspective la formation du personnel angolais.

« Notre souci dans ce projet du Chemin de fer, dont son entretien est confié à la société belge, Bicturi, est d'avoir une ligne qui fonctionnera très bien, modernisée et avec une capacité de transport des ressources minérales du Congo jusqu'au Port de Lobito, en priorisant le développement de Huambo et du pays en général », a-t-il souligné.

L'ambassadeur Jozef Smets a également annoncé, pour un avenir proche, la coopération entre l'une des universités belges et la Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université José Eduardo dos Santos, dans le domaine de la formation du personnel.

Dans cette optique, l'ambassadeur espère que la province de Huambo pourrait récupérer, dans un avenir proche, la deuxième place du plus grand parc industriel de l'Angola, après Luanda, la capitale du pays.

Lors de la réunion avec la gouverneure, en plus du chemin de fer de Benguela, des questions liées à la coopération dans le domaine de l'agro-industrie, des forêts et de l'énergie et de l'eau ont été abordées.

La Belgique est considérée comme l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Angola en Europe et investit dans divers secteurs de l'économie angolaise.