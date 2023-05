Sénégal: Angélique Kidjo à Dakar pour étendre les programmes de sa fondation à Kolda et Sédhiou

Dakar — La chanteuse béninoise Angélique Kidjo sera à Dakar, vendredi, pour l'expansion des programmes de sa fondation « Batonga », destinés à aider et à transformer la vie d'adolescents et des jeunes filles dans les régions de Kolda et Sédhiou, au sud du Sénégal, selon un communiqué de presse transmis, lundi, à l'APS.

La lauréate 2023 du prestigieux prix « Polar Music » (une récompense suédoise) va organiser une réception intime le lundi 29 mai, à la résidence "Black Rock Sénégal" située à Yoff virage pour célébrer cette étape importante.

« Au cours de la soirée, l'équipe de la Fondation Batonga et les principaux partenaires partageront les enseignements tirés de leurs projets pour l'autonomisation des femmes et des adolescentes au Bénin et au Sénégal, ainsi qu'une performance live unique d'Angélique Kidjo », souligne le texte.

Le lancement officiel de ces programmes aura lieu à l'hôtel King Fahd Palace, le mardi 30 mai, en présence de dignitaires de premier plan et d'organisations non gouvernementales clés.

Lors de cette rencontre, il est prévu les interventions d'Angélique Kidjo, ainsi qu'une discussion spéciale avec deux participantes pour donner un aperçu de la manière dont « Batonga » transforme « le potentiel en pouvoir ».

La fondation « Batonga », une organisation à but non lucratif créée en 2006 aux Etats-Unis par l'artiste lauréate de cinq « Grammy Awards » (Récompenses de la musique aux USA), veut étendre au Sénégal ses programmes de leadership des adolescentes (AGL) et d'autonomisation économique des femmes (WEE). Ces programmes permettent aux jeunes femmes et aux adolescentes d'acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour réaliser leur potentiel et contribuer au développement social et économique de leurs communautés, selon le communiqué.

Associée à la Fondation « Mastercard » en 2016 pour étendre son modèle et son programme éprouvés au Bénin, elle souligne avoir touché à ce jour « 7 362 femmes et filles âgées de 14 à 30 ans dans le centre et le nord du Bénin, avec la création de 3 940 emplois et opportunités d'emploi ».

« Elle envisage de soutenir 2 560 adolescentes à Kolda et Sédhiou », souligne la fondation dans le communiqué transmis à l'APS.