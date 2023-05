Ile Maurice: Chantier Legend Hill - Terrible fin pour Ramkesh Bairwa, 28 ans

Ramkesh Bairwa, un maçon indien âgé de 28 ans, est décédé sur le site de construction du projet immobilier Legend Hill, à Tamarin, hier. Ceci, à la suite d'un accident du travail impliquant un camion utilisé pour acheminer du béton. Blessé à la nuque, il a été transporté au Dr Yves Cantin Community Health Centre, mais il avait déjà rendu l'âme. Une autopsie aura lieu à l'hôpital Victoria.

La police de Rivière-Noire, les officiers du ministère de Travail et les effectifs du Scene of Crime Office se sont rendus sur place. Selon nos renseignements, la police ainsi que le ministère du Travail ont ouvert une enquête. Une source proche du dossier au ministère du Travail a expliqué que l'Indien logeait dans un dortoir à Petite-Rivière et il était employé par la compagnie China Jiangsu Construction Corporation, à Curepipe.

La compagnie a émis un communiqué pour expliquer qu'il y a une enquête de police en cours pour mieux comprendre les circonstances de l'accident et qu'elle collabore étroitement avec les autorités. «Au fil des années, nous avons assuré au mieux la sécurité de nos sites de construction. Il est regrettable que ce soit le premier incident tragique de ce genre et cela demeure une victime de trop.

La sécurité de nos employés reste notre priorité absolue et nous continuerons à prendre les mesures nécessaires pour garantir que nos chantiers soient sécurisés pour toutes les personnes concernées.» Par ailleurs, le Chief Executive Officer français de MJ Development, Michaël Ruel, a expliqué : «À ce stade, nous ne pouvons communiquer davantage sur ce malheureux incident car une enquête policière est en cours.»

Le projet immobilier Legend Hill, de MJ Development Ltd, se situe sur le flanc de La Tourelle du Tamarin. Ce chantier a été au centre de controverses en raison des risques d'inondations et de glissements de terrain, ainsi que de son impact environnemental, selon des militants écologistes, des élus du Parlement et des habitants de la région.

Ces derniers ont déjà été témoins de glissements de terrain sur la piste de jogging de La Plantation Marguery, qui ont été signalés au conseil de district. En 2021, des habitants de Rivière-Noire et de Tamarin ont manifesté, pancartes en main, en bloquant l'accès aux travailleurs du site. Percy Yip Tong, un habitant de la région, y avait fait un sit-in pacifique et il avait été embarqué au poste de police de RivièreNoire.

Le projet Legend Hill avait eu un Environmental Impact Assessment Certificate avant les élections de 2019 et des permis de construction en plein confinement en 2020. Le 8 mars 2023, le promoteur de Legend Hill a reçu l'autorisation du ministère de l'Environnement pour démarrer un autre projet immobilier dans la région sur 23 arpents.