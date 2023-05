Ethiopie: Une conférence nationale de haut niveau sur la protection sociale se tient en présence du Vice-Premier Ministre

Addis-Abeba, le — Une conférence nationale de haut niveau de deux jours sur la protection sociale est en cours sous le thème "La protection sociale pour l'édification de la nation en Éthiopie" dans le but d'étendre et d'améliorer les programmes de protection sociale dans le pays.

Le vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères, Demeke Mekonnen, la sous-commissaire de l'UA, Monique Nsanzabaganwa et d'autres hauts responsables gouvernementaux, des représentants de divers partenaires et d'autres parties prenantes ont participé à la conférence.

La conférence visait à mieux faire connaître le rôle de la protection sociale dans la contribution au développement durable, à la cohésion sociale et à l'édification de la nation en plus de générer des idées et d'avoir une compréhension commune entre les parties prenantes sur l'expansion et l'amélioration des programmes et systèmes de protection sociale.

La conférence contribuera également à cultiver et à améliorer la compréhension et le soutien des parties prenantes à l'agenda de la protection sociale pour un meilleur positionnement parmi les priorités nationales de développement.

En outre, il contribuera à tirer des enseignements d'autres pays, à examiner l'état des principaux piliers de la protection sociale dans le contexte éthiopien et à concevoir une voie à suivre pour de nouvelles améliorations pour un meilleur impact.