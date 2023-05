Afrique: Environnement des affaires et croissance - Plusieurs chefs d'Etats et de gouvernements attendus à Abidjan

Jeune Afrique Media Group et l’Etat Ivoirien organisent l’édition 2023 du sommet annuel de l’Africa Ceo Forum, les 5 et 6 juin prochains à Abidjan avec pour objectif d’identifier, d’encourager les grandes priorités de croissance du continent et promouvoir le soutien de l’Etat aux grandes entreprises. Selon le Comité d’organisation national, « Réussir malgré les crises : de 300 à 3 000, comment accélérer l’émergence de la prochaine génération de champions africains », est le thème de ce sommet, rendez-vous de référence des dirigeants des plus grandes entreprises africaines et internationales. Également, sont attendus, des investisseurs internationaux, des responsables de multinationales, des chefs d’Etat, des ministres et des représentants des principales institutions financières actives sur le continent.

Des Chefs d’États et de gouvernements dont les Présidents Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire, Macky Sall, du Sénégal, Samia Suluhu Hassan de la Tanzanie, Monica Geingos, Première Dame de Namibie d’une part, et d’autre part, Aziz AKHANNOUCH, Chef du gouvernement du Maroc, Alain-Claude BILIE-BY-NZE, Chef du gouvernement du Gabon, Joseph Dion NGUTE, Chef du Gouvernement du Cameroun, Jorge Lopes Bom Jesus, Chef de gouvernement de Sao Tome et Principe. Sans oublier plus de 1800 chefs d’entreprise sont attendus à ce sommet pour engager des réflexions autour des défis majeurs de la souveraineté économique du continent.