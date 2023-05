Afrique: JAP Hammamet 2023 (J-30) - La mascotte 'YoYo' prête à accueillir les invités de la Tunisie, représentants de l'Afrique

TUNIS — Un mois avant le démarrage des jeux africains de plage-Hammamet JAP 2023 (23-30 juin), les préparatifs engagés par le Comité d'organisation des jeux, présidé par Mehrez Bousayène, président du CNOT, sont à l'heure apogée.

Il s'agit de garantir tous les attributs du succès à ce rendez-vous international et confirmer l'aptitude de la Tunisie en tant que pays hôte des plus grands événements sportifs régionaux, continentaux et internationaux, à abriter une telle compétition multidisciplinaire, la première depuis les jeux méditerranéens de 2001.

Dans une déclaration à la TAP, une source informée auprès du COJAP a indiqué que le nombre des accrédités aux 2es jeux africains de Hammamet, entre officiels, sportifs, techniciens et journalistes a dépassé les 1500 (51 pays), outre les représentants du comité olympique international et ceux des comités olympiques non africains à l'instar de la France et la Chine.

Le COJAP a, également, dévoilé hier lundi, à l'occasion d'une séance de travail avec le ministre de la jeunesse et sport, Kamel Déguiche, la mascotte officielle des jeux, baptisée "YoYo" ainsi que les différents supports qui feront guise de souvenirs et d'outils de promotion des jeux d'Hammamet.

S'agissant du site des jeux, la même source a fait savoir que l'Agence de protection et de l'aménagement du littoral a parachevé l'opération de nettoyage de la plage de Yasmine Hammamet avant de procéder à l'installation des équipements et des structures requises aux différentes spécialités et épreuves, au cours de la semaine à venir.

Par ailleurs, le COJAP a fait appel à près de 300 volontaires pour aider au bon déroulement de ce festival sportif et culturel.

"Les JAP d'Hammamet 2023 interviennent dans une circonstance particulière, notamment, la haute saison touristique et constituent de ce fait, un défi important à relever auquel il va falloir allouer les moyens financiers et logistiques nécessaires", a ajouté la même source, formant l'espoir de voir toutes parties notamment gouvernementales et les annonceurs privés contribuer aux efforts du COJAP pour réussir au mieux ce challenge.

Les jeux africains de plage 2023 coïncident, note-t-on, avec des manifestations culturelles, prévues à Hamammet, dont le festival international du cinéma de Yasmine Hammamet et seront, par ailleurs, l'occasion de prôner les principes de la protection de l'environnement en se proclamant "des jeux verts" sans plastique, ni carburants.