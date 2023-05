Algérie: Angers SCO - Himad Abdelli veut emmener le FC Nantes en Ligue 2

Le milieu de terrain d'Angers Himad Abdelli s'est promis de faire descendre le FC Nantes en même temps que son équipe, lors de la 38e journée.

Déjà relégué mathématiquement en Ligue 2 depuis quelques semaines, Angers cherche les sources de motivation pour terminer la saison avec honneur. 20e de L1 avec 15 points, le SCO a deux journées pour passer la barre des 17 points et éviter de battre le record de la pire équipe de l'histoire du championnat (Lens 1988/1989).

Capitaine et buteur dimanche contre Reims, le milieu de terrain Himad Abdelli a également trouvé un défi à accomplir pour le 38e et dernière journée de championnat avec un déplacement à Nantes, 17e et en grand danger de relégation.

« Le coach nous a donné un objectif de 20 points. Et si on ne peut pas les atteindre, on veut au moins être au-dessus des 17 », explique le joueur dans les colonnes de Ouest-France.

« Parce que je ne pense pas qu'on soit la pire équipe de Ligue 1 de l'histoire. Faire en dessous de 17, ce serait inacceptable. On ne mérite pas ça, nous les joueurs, en tout cas.

J'espère gagner contre Troyes la semaine prochaine et classer l'affaire, poursuit le joueur avant d'évoquer le dernier match de la saison contre Nantes. On va essayer de les faire descendre avec nous si c'est possible. On est déjà dans le trou, donc quitte à y mettre une autre équipe, autant que ce soit le rival. »