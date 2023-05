Afrique: Greenpeace Afrique reste engagée dans la protection de la biodiversité en 2023

communiqué de presse

Yaounde, 23 mai 2023: L'Afrique s'est jointe à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale de la biodiversité sur le thème "De l'accord à l'action : Reconstruire la biodiversité". Pour Greenpeace Afrique, ce thème est une invitation pour l'Afrique à rompre avec les systèmes néo coloniaux basés sur l'extractivisme et à se tourner vers des modèles de développement alternatifs qui se concentrent sur l'écologie et la communauté.

La menace qui pèse sur la biodiversité est une réalité. Dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique a été adoptée à Montréal, Canada, en 2022, lors de la COP15, le "Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal" (CMB). Ce cadre contient un ensemble de 23 objectifs essentiels à la protection de la biodiversité. "Sans une telle action, il y aura une nouvelle accélération du taux mondial d'extinction des espèces, qui est déjà plus élevé qu'il ne l'a été en moyenne au cours des 10 derniers millions d'années", affirme Dr. Oulie Keita, Directrice Exécutive de Greenpeace Afrique.

La biodiversité fournit des biens et des services écologiques qui assurent la survie des populations autochtones et des communautés locales. Il s'agit notamment de la lutte contre les inondations, de l'approvisionnement en eau et de la purification de l'eau, des produits forestiers non ligneux (PFNL) et des plantes médicinales, qui continuent d'être largement utilisés.

Greenpeace Afrique reconnaît le rôle de la nature et de la biodiversité dans la protection de la santé humaine, des moyens de subsistance et de la dévastation extrême de l'inaction climatique. En mai 2023, des inondations dans l'est de la RDC ont fait plus de 430 morts et des milliers de sans-abri. Au Cameroun, le gouvernement a récemment reconnu dans une déclaration que plus de 3 millions de Camerounais souffraient d'insécurité alimentaire en partie à cause du changement climatique. De Nairobi à Dakar, en passant par Pretoria, Kinshasa et Yaoundé, l'impact de la crise climatique sur la vie humaine et la perte de biodiversité est palpable.

"Les incidents malheureux dont nous avons été témoins sur le continent ces dernières semaines sont un signal fort que la nature nous envoie pour nous faire prendre conscience des effets désastreux que nos actions ont sur elle", a déclaré le Dr Oulie Keita, Directrice Exécutive de Greenpeace Afrique.

"Le thème de cette année est un appel à l'action collective. Greenpeace Afrique continuera à travailler aux côtés des dirigeants africains pour démanteler et dénoncer les systèmes néo coloniaux qui cherchent à détruire la biodiversité de l'Afrique. Ce modèle de développement a déjà montré ses limites et ne garantit pas un écosystème sain pour les générations futures. Il ne sert à rien de développer une économie pour une planète morte", a déclaré Dr. Keita.

L'Afrique a le potentiel nécessaire pour assurer un avenir juste et équitable aux générations futures. Mais le continent reste enfermé dans un modèle économique fondé sur l'extraction, qui entraîne une perte de biodiversité. L'exploitation forestière industrielle entraînant la déforestation, la surpêche par les super chalutiers, l'expansion des combustibles fossiles et la crise de la pollution par les plastiques sont des phénomènes très répandus sur le continent.

"Nous ne pouvons pas faire la même chose encore et encore et nous attendre à des résultats différents. L'Afrique peut et doit définir une voie différente, un nouveau modèle de développement qui tienne compte de la justice environnementale de manière pratique. Greenpeace Afrique est solidaire des communautés et des partenaires qui exigent un nouveau système économique qui place le bien-être des personnes et de la planète au centre. "a conclu le Dr Keita.

Notes

La biodiversité est d'une importance vitale pour le monde entier. Selon les Nations unies, le poisson fournit 20 % des protéines à au moins 3 milliards de personnes et constitue un élément essentiel des moyens de subsistance d'innombrables communautés de pêcheurs côtiers. 80 % de la population rurale des pays en développement sont soignés à l'aide de médicaments traditionnels (dont les ressources se trouvent principalement dans les forêts) et environ 80 % de l'alimentation de l'humanité est assurée par les plantes. Il est essentiel que la protection de la biodiversité soit au coeur de toutes les réflexions des gouvernements du continent lorsqu'ils élaborent des plans de développement économique.

Contacts

