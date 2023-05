Afrique: Mondial U20 - Débuts mitigés pour l'Afrique

Il en faut peu pour être heureux. Quand un but contre son camp ou un but refusé d'un millimètre suffit au bonheur du Nigeria et de la Gambie, une seule défaillance défensive pousse déjà Sénégal et Tunisie dans leurs retranchements après une journée du Mondial U20 de football en Argentine.

Les Lionceux de la Teranga, champions d'Afrique en début d'année, pensaient surfer sur la vague de succès qui accompagne le foot sénégalais depuis de long mois maintenant. Cinq CAN à la suite toutes catégories confondues en dit long sur cette ère qui s'étire. Mais le froid réalisme japonais est venu ramener Malick Daf et ses hommes sur terre dimanche soir. Kuryu Matsuki a validé la domination initiale des Blue Samurais quand l'excellent capitaine sénégalais Samba Diallo a lui vu son égalisation annulée par la VAR ou le remuant Souleymane Faye sa frappe lécher la transversale nippone.

Voilà le Sénégal déjà condamné à battre Israël ce mercredi avant de récidiver face à la Colombie le week-end prochain.

La Tunisie a elle tenu tête à l'Angleterre mais doit s'incliner sur la plus petite des marges, une défaite logique face à un des favoris de la compétition (0-1). Le gardien né en Belgique Dries Arfaoui ne pouvait rien sur le coup de tête de Dan Scarlett à la 25e mais a ensuite repoussé tous les assauts des Three Lions avant d'être sauvé par son poteau dans les arrêts de jeu. Un match héroïque qui doit être source d'espoirs avant deux prochaines rencontres cruciales.

Les Aiglons défieront l'irak jeudi prochain qui a été balayé hier soir par l'Uruguay (4-0).

Enfin, bonne réaction du Nigeria dimanche. Les Flying Eagles ont débuté leur coupe du monde par une victoire sur la modeste République Dominicaine (2-1) bien que cueillis à froid par l'ouverture du score de Edison Azcona. Un but contre son camp de Guillermo de Pena et un but de Samson Lawal en seconde période ont remis la bande à Ladan Bosso sur le bon chemin. La victoire aurait pu être plus large sans de nombreuses maladresses offensives.

De bon augure avant d'affronter les deux gros morceaux de la poule. Ce sera l'Italie mercredi avant le Brésil le week-end prochain. La Squadra Azzura a impressionné en menant rapidement 3-0 face à la Seleçao pour une victoire finale 3-2.

Finalistes surprises de la CAN en Egypte, les Gambiens ont eux arraché un court mais précieux succès sur le Honduras la nuit dernière (2-1) avec un doublé du prometteur Adama Bojang. 20 petites secondes ont suffi aux Scorpions pour piquer leur adversaire : une spécialité africaine puisque les 3 buts les plus rapides de l'histoire du Mondial U20 ont été inscrits par le Sénégalais Amadou Sagna (9 sec en 2019) et les Nigérians Monday Odiaka (14 sec en 1985) et John Owoeri (18 sec en 2005).

Ce premier succès n'a tenu qu'à une légère position de hors-jeu signalée par l'assistance vidéo dans les toutes dernières secondes de la rencontre alors que le Honduras pensait avoir égalisé.

La Gambie partage la tête de son groupe avec la Corée du Sud qui a battu la France sur le même score. Rendez-vous jeudi contre les Bleuets pour confirmer cette bonne entame.