Tunisie: Les agences de presse tunisienne 'TAP' et italienne 'ANSA' signent un accord de coopération

Tunis — Les agences de presse tunisienne "Tunis Afrique Presse" (TAP) et italienne "Agenzia Nazionale Stampa Associata" (ANSA) ont signé, mardi, au siège de l'agence TAP, à Tunis, un accord de coopération visant à échanger des flux d'information.

L'accord a été signé par le PDG de la TAP, Najeh Missaoui et le PDG de l'ANSA, Stefano De Alessandri, en présence de l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio.

"Cet accord confirme le partenariat stratégique", a souligné Saggio dans un tweet.

Selon l'accord, la TAP mettra à la disposition de l'ANSA son fil d'actualité complet en anglais et l'ANSA mettra à la disposition de la TAP son service complet en anglais (English Media Service). Chaque partie pourra utiliser jusqu'à 10 nouvelles quotidiennes de l'autre partie.

Cet échange de services entre les deux agences de presse a pour but de permettre à chaque partie d'enrichir ses propres services d'information avec les nouvelles étrangères fournies par l'autre partie, sans possibilité de créer des produits concurrents ou similaires, selon les termes de la convention.

Les deux parties peuvent, de temps à autre, élaborer des projets visant à aider les entreprises et institutions italiennes à communiquer en Tunisie, et les entreprises et institutions tunisiennes à communiquer en Italie, toujours selon le contrat.

Cette offre mutuelle sera définie dans un addendum au présent accord.

Les deux parties s'autorisent mutuellement à fournir les services à leurs ambassades respectives à Rome et à Tunis.

Le contrat est conclu pour une durée d'un an à compter de la date d'activation des services et est automatiquement renouvelé chaque année pour une durée d'un an.

ANSA est la plus importante agence de presse italienne et l'une des meilleures agences de presse au monde pour le nombre d'abonnements et d'accès à son propre site web et pour la quantité d'informations collectées et diffusées.

La TAP est une agence de presse nationale de premier plan, la première en Tunisie à obtenir un statut de niveau international.