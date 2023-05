Afrique: Coupe du Monde 2026 - Le calendrier des éliminatoires zone Afrique approuvé

Le tirage au sort des qualifications pour la zone Afrique aura lieu le 12 juillet à Cotonou, au Bénin, la veille de l'assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF).

Le comité exécutif de la CAF a approuvé le format et les dates des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 qui regroupera cette fois-ci quarante-huit équipes contre trente-deux lors des précédentes éditions.

Le nombre des représentants africains est passé de cinq à neuf qualifiés directement. Le nouveau format ayant exclu les préliminaires donne la chance à toutes les cinquante-quatre sélections africaines de prendre le départ.

Neuf groupes de six chacun seront constitués. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour l'Amérique, le Mexique et le Canada, les trois pays co-organisateurs de la Coupe du monde.

Les quatre meilleurs deuxièmes des groupes joueront un tournoi de barrage de la CAF dont le vainqueur participera au tournoi de barrage de la FIFA. Les deux premières journées sont programmées pour les 13 et 21 novembre prochain.

Les troisième et quatrième journées se disputeront les 3 et 11 juin 2024. Les cinquième et sixième journées se joueront les 17 et 25 mars 2025. Les septième et huitième journées se disputeront du 1er au 9 septembre 2025 et les deux dernières journées du 6 au 14 octobre 2025.

Le tournoi de barrage CAF aura lieu du 10 au 18 novembre 2025 et celui de la Fifa, qui impliquera six équipes des différentes confédérations, est fixé en mars 2026 à l'issue duquel deux sélections complèteront la liste des qualifiés. Une opportunité pour un dixième représentant africain de participer à la première Coupe du monde à quarante-huit équipes.