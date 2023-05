Congo-Brazzaville: Insertion sociale - Des délinquants reconvertis formés à divers métiers

Après plus d'une année de formation, des jeunes délinquants reconvertis, formés en menuiserie, garnissage et tapisserie en bois ont reçu leurs certificats de fin formation, le 23 mai à Brazzaville, des mains du haut-commissaire à la Justice restaurative, au Traitement et à la Prévention de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba.

« L'Etat et ses partenaires ont joué leur partition. Il nous revient d'exercer nos métiers respectifs pour pouvoir nous prendre en charge et rompre définitivement avec la délinquance », a indiqué Philémon Mavoungou, un des jeunes délinquants formés.

Au départ de la formation, il y avait soixante-quinze jeunes mais seulement douze ont pu tenir jusqu'à la fin au point d'être récompensés. En dehors des certificats de fin de formation, ils ont également reçu le matériel de travail.

La formation de ces délinquants reconvertis a été organisée par les pouvoirs publics en partenariat avec l'association "Les artisans de Loutassi", dirigée par Ghislaine Matondo.

« Il est question d'apporter le salut à ces jeunes qui, il y a quelques mois, prenaient l'option salvatrice d'intégrer librement nos ateliers pour apprendre ces métiers », selon elle.

Le maire de Moungali, Bernard Batantou, a abondé dans le même sens en soulignant la nécessité de ramener au quotidien ces jeunes sur le droit chemin.

Pour le haut-commissaire à la Justice restaurative, au Traitement et à la Prévention de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba, les délinquants reconvertis qui viennent d'être formés ont intérêt non seulement à valoir leur savoir-faire sur le marché de l'emploi mais de former à leur tour leurs amis en les incitant à la reconversion.

A propos de la lutte contre la délinquance juvénile, il convient de souligner que la Stratégie nationale de prévention et de traitement de ce fléau est déjà rédigée. Il ne reste que sa validation puis sa mise en oeuvre.

Le travail mené en amont, sous la houlette du Haut-commissariat avec d'autres partenaires, a consisté à réaliser la rédaction d'une étude descriptive de la problématique en cernant les déterminants du phénomène de la délinquance juvénile ; la typologie de la délinquance ; la cartographie du phénomène sur l'espace national ainsi que les mesures à prendre pour la programmation des actions de cette stratégie nationale.

En attendant la validation de cette stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance, les initiatives d'insertion socio-professionnelle des délinquants reconvertis suivent leur cours.