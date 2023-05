Afrique: Musique - Des artistes ivoiriens invités au Fespam

Les artistes ivoiriens sont invités à participer à la 11e édition du Festival panafricain de musique (Fespam) qui aura lieu du 15 au 22 juillet prochain, à Brazzaville.

L'invitation a été transmise à la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, par son homologue congolaise, Lydie Pongault, en marge du Salon international du livre d'Abidjan (Sila) qui s'est tenu du 9 au 13 mai dernier et dont la République du Congo avait été l'invitée d'honneur.

Au cours de ces retrouvailles marquées à la fois par les allocutions et les ateliers, la délégation congolaise, forte d'une dizaine d'écrivains et d'autres professionnels du livre, a eu des échanges fructueux avec tous ses partenaires.

Des prises de parole des autorités ivoiriennes, il en ressort une reconnaissance du rayonnement international de la littérature congolaise ; la nécessité de penser le livre comme levier de l'inclusion sociale et du développement des économies, à travers notamment la mise en place des industries culturelles et créatives et le renforcement des liens d'amitié et de la coopération culturelle entre le Congo et la Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, les discussions entre les deux ministres, qui ont eu lieu en marge du salon, ont porté essentiellement sur la mise en application de l'Accord de coopération culturelle et artistique entre le Congo et la Côte d'Ivoire du 22 novembre 2022 ; le statut et le cadre juridique de l'artiste et des professionnels de la culture et des arts ;

la restitution des œuvres d'art africain ; la réforme du corpus juridique réglementant le fonctionnement des institutions en charge de la gestion collective que sont le Bureau ivoirien du droit d'auteur et le Bureau congolais du droit d'auteur ; le développement des industries culturelles et créatives, à travers la création ou l'augmentation des fonds dédiés à la création et à l'action culturelle ;

les formations professionnalisantes dans les domaines artistiques et d'expertise culturelle ; l'appui ou la relance des centres de lecture et d'animation culturelle en zones urbaines et rurales ; la construction ou la rénovation d'infrastructures culturelles ainsi que la préservation du patrimoine.

En effet, la participation du Congo au Sila constitue un premier pas dans la démarche de mise en application de l'accord susmentionné. De plus, il s'agit également de la nécessité d'un dialogue ouvert avec les experts des pays africains au sujet de la restitution des œuvres d'art, laquelle est régie par le Rapport Jean Luc Martinez, loi-cadre fixant les critères de restitution des œuvres dans le but de faire bloc et de repenser les critères jugés européo-centrés.

De la même manière, la participation du Congo au Sila devrait permettre d'établir des objectifs chiffrés en termes d'organisation d'événements culturels dans les grandes villes et dans l'hinterland afin d'apporter un dynamisme aux vies culturelles nationales.