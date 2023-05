Angola: Le journaliste Muachilela conduit à sa dernière demeure au cimetière de Santa Ana

Luanda — La dépouille du journaliste António Muachilela, de Rádio Nacional de Angola, décédé samedi dernier (20) à Luanda, a été inhumée mardi au cimetière de Santa Ana, dans cette ville, en présence des membres de sa famille, des collègues, amis, des membres de l'exécutif, des partis politiques et de la population.

Lundi, la veillée a eu lieu dans le pavillon principal de Cidadela Desportiva, avec une prière présidée par le pasteur Emanuel Miguel, ainsi que des louanges avec le groupe musical "Ministério de Deus da Graça".

La même journée était également réservée aux témoignages et hommages d'entités sportives, membres d'associations des natifs et amis du Bié (ANABIE).

L'urne contenant la dépouille mortelle est arrivée ce mardi matin au pavillon de la Cidadela, où il a été honoré par plusieurs ministères, parmi lesquels ceux de la Jeunesse et des Sports, de l'Intérieur, par le vice-président du parti MPLA, le conseil d'administration de Rádio Nacional de Angola (RNA) et de la Commission du portefeuille et de l'éthique, en adressant des messages de condoléances.

L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et ancien gouverneur de la province de Moxico, Gonçalves Muandumba, le Clube Desportivo Primeiro de Agosto et de la Fédération angolaise de football (FAF) ont également rendu hommage à journaliste António Muachilela.

La FAF souligne, dans son message, les qualités professionnelles de Muachilela, qui était directeur de la communication et porte-parole de l'instance qui régit le sport dans le pays.

" António Muachilela a maintenu un esprit de jeunesse élevé et a traité le football avec beaucoup d'enthousiasme et d'engagement à ses fonctions et à différents types de missions de service, agissant de manière reconnaissable pour le bien du sport, en général, et du football, en particulier" - lit-on dans le message.