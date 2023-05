Congo-Kinshasa: Ministères du Plan et du Développement Industriel - Dernier virage vers l'adoption du plan stratégique

Le ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, et celui du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé ont approuvé, le week-end dernier, leurs diagnostics stratégiques. Une étape cruciale qui prépare l'élaboration des plans stratégiques définitifs.

Quatre jours durant, les experts venus des ministères sectoriels et du Projet des réformes intégrées du secteur public (Prisp) ont approuvé les rapports diagnostics stratégiques de leurs ministères respectifs. Le travail abattu a consisté, dans un premier temps, à dresser l'état des lieux de leurs ministères dans le but de circonscrire les difficultés qui entravent leur fonctionnement optimal.

Ensuite, ils ont proposé des approches de solutions adaptées au contexte actuel. Une démarche qui permettra à ces ministères de bien planifier leurs dépenses dans le cadre de la gestion axée sur les résultats. Sur la base de ce document, les deux ministères vont élaborer leurs plans stratégiques exercices 2024-2028, conformément aux directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en matière de gestion des finances publiques.

Clôturant les travaux, le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé a rappelé l'enjeu de cet atelier.

« Nous avons validé le diagnostic stratégique qui nous permet de mieux nous approprier l'environnement organisationnel, ainsi que les principaux enjeux et défis à relever. Notre atelier a consisté à renforcer les capacités des acteurs ministériels sur l'élaboration et la mise en oeuvre du plan stratégique afin d'améliorer les capacités de conception des politiques publiques ministérielles cohérentes », a souligné Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes.

De son côté, le coordonnateur du Prisp, Thomas Bandia, a salué la mise en oeuvre dudit projet, cofinancé par le Congo et la Banque mondiale. Il a pour objectifs, entre autres, d'améliorer la mobilisation des recettes hors pétrole et la gestion des dépenses publiques, de moderniser la gestion de l'administration publique et d'accroître la transparence ainsi que la redevabilité en République du Congo.