Mali: Renforcement de la sécurité carcérale et amélioration des conditions de détention au Mali

L'appui de la MINUSMA aux institutions judiciaires et pénitentiaires maliennes revêt une importance capitale pour favoriser la restauration et l'extension de l'autorité de l'Etat et l'Etat de droit, à travers la réalisation de deux objectifs majeurs. Il s'agit notamment de la sécurisation des établissements pénitentiaires et l'amélioration des conditions de détention, tout en luttant contre la radicalisation et l'extrémisme violent.

Retour sur la semaine du 16 au 18 mai 23, où plusieurs initiatives ont illustré des aspects de ces objectifs.

Prévention de l'extrémisme violent et de la corruption en milieu carcéral

Dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent, la MINUSMA a apporté un soutien technique et logistique au ministère malien des Affaires religieuses, du culte et des coutumes (MARCC) pour la réalisation des recommandations de l'atelier d'échange d'expériences entre acteurs et leaders religieux du Mali et de la Mauritanie sur la prévention de l'extrémisme violent. Le comité de suivi mis en place à cet effet, constitué par les membres du MARCC, de la Direction Nationale de l'administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée (DNAPES) et de la MINUSMA, a travaillé pendant trois jours à élaborer un plan d'action annuel.

Ce plan vise à sensibiliser les acteurs du milieu carcéral à l'application des bonnes pratiques de gestion des lieux de détention, à adopter des mesures de dialogue non-violent et contre-discours contribuant à la tolérance religieuse, à former des agents pénitentiaires pour l'identification des personnes à risque de radicalisation, et à accompagner les personnes dans le but de faciliter leur réinsertion sociale. De façon spécifique, ces initiatives visent à prévenir la radicalisation et à favoriser la réhabilitation des détenus, dans une approche globale de lutte contre l'extrémisme violent.

Parallèlement, la MINUSMA s'est engagée avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans des actions concrètes visant à prévenir l'extrémisme violent en milieu carcéral.

Dans le cadre de la prévention de la corruption au sein du système pénitentiaire malien, la MINUSMA collabore depuis 2020 avec l'ONUDC au travers d'un projet conjoint pour la mise en oeuvre de la Politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme adoptée en 2018. Ainsi, le 18 mai, un atelier a été organisé pour le lancement d'un Comité de Prévention de la Corruption (CPC) en milieu carcéral. Ce comité, composé de représentants d'institutions diverses, aura pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies visant à atténuer les risques de corruption. L'objectif est de favoriser une gestion transparente des prisons et de prévenir les potentielles pratiques corruptrices dans les établissements pénitentiaires.

Amélioration des conditions de détention : Projets d'infrastructure et de santé pour les détenus

Dans le cadre de l'amélioration des conditions de détention, la MINUSMA a lancé plusieurs projets d'infrastructure et de santé pour les détenus. Au centre de détention de Kidal, par exemple, un projet de construction et d'équipement d'une infirmerie a été initié afin de garantir le respect des droits fondamentaux des détenus et d'améliorer leur bien-être. De même, dans la région de Ménaka, où la situation sécuritaire est particulièrement préoccupante, un projet d'envergure a été mis en place pour résoudre les problèmes structurels liés au non-fonctionnement de la prison locale. Ce projet vise à remédier aux dysfonctionnements liés à l'absence de magistrats sur place et à la situation sécuritaire difficile, afin de promouvoir les droits des personnes privées de liberté.

Le 15 mai, la MINUSMA a également lancé le projet de réhabilitation de l'ensemble des cellules et des ouvrages d'assainissement de la prison de Koulikoro, grâce à la contribution du Royaume des Pays-Bas au Fonds fiduciaire pour la paix et la sécurité au Mali, afin améliorer les conditions d'hygiène et offrir un cadre de vie humanisé aux détenus. Ces travaux viennent en complément des travaux de construction d'un quartier de sécurité renforcée à la prison de Koulikoro réalisés par la MINUSMA et dont la remise technique a été effectuée le 17 février 2023.

Renforcement des capacités : Formation des surveillants pour assurer la sécurité

Pour renforcer les capacités du personnel pénitentiaire et garantir la sécurité des établissements, la MINUSMA a organisé récemment des formations dans plusieurs régions du Mali. Du 15 au 18 mai, une formation destinée au personnel pénitentiaire s'est déroulée dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douentza. Cette formation visait à renforcer les compétences des surveillants en matière de maintien de l'ordre, de gestion des incidents et d'utilisation de la force, tout en respectant les droits humains. Parallèlement, un atelier de renforcement des responsabilités et des compétences en gestion des établissements pénitentiaires a eu lieu à Tombouctou, du 16 au 17 mai. L'objectif principal de cet atelier était d'assurer une meilleure gestion et diffusion des textes législatifs et réglementaires relatifs à la détention.

Ces initiatives de la MINUSMA s'inscrivent dans une volonté de renforcer la sécurité carcérale au Mali et plus généralement la sécurité des localités et populations environnantes, de promouvoir le respect des droits des détenus et de favoriser leur réhabilitation.