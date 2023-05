Congo-Kinshasa: Maniema - un conflit foncier empêche les élèves d'étudier à Kibombo (Société civile)

Les enfants des villages Osangu et Okasa, dans le territoire de Kibombo (Maniema) ne vont plus à l'école à cause d'un conflit foncier opposant les habitants de ces deux villages.

La Nouvelle dynamique de la société civile du territoire de Kibombo appelle à l'intervention urgente des autorités politico-administratives et de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) en faveur de la population locale en général et des élèves en particulier.

Ongala Shembe Selemani, président de la Nouvelle dynamique de la société civile de Kibombo, déplore cette situation qui préjudicie les enfants :

« Nous déplorons la mauvaise pratique dont la population du village Osangu, et notamment les enfants, est victime. Un conflit opposant les villages Osaka et Osangu a causé le décès de deux hommes. Après ce conflit, nous constatons aussi, parce que c'est à un kilomètre, que les élèves de ce coin se dirigent vers une école, vers une structure sanitaire. Mais en ce moment, les élèves de cette partie n'étudient pas. Ce ne sont pas seulement les élèves, les adultes aussi ne sont pas à mesure d'aller se faire soigner dans une structure sanitaire de leurs adversaires ».

Cet acteur de la société civile invite donc les autorités sanitaires et celles de l'EPST à trouver une solution idoine qui satisfasse tout le monde.

Il demande également au gouverneur ainsi qu'au conseil provincial de sécurité de mettre de l'ordre dans cette partie du territoire de Kibombo.

La semaine passée, un affrontement entre ces deux villages avait causé la mort de deux personnes.