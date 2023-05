Cote d'Ivoire: Cissé Bacongo - « Ce partenariat va nous permettre de sortir de ce climat de méfiance réciproque... »

document

J'ai l'honneur cet après-midi dans ce mythique lieu Qu'est le Sofitel Ivoire d'Abidjan de prendre la parole au nom du Président du RHDP Son Excellence Alassane Ouattara Président de la République de Côte d'Ivoire.

Nous sommes heureux et fiers d'être arrivés à la signature de cet accord avec mon cher frère le Président Pascal Affi N'Guessan.

C'est un processus qui a débuté depuis l'année 2022.

Nous nous sommes rencontrés à de nombreuses reprises avec le Président Pascal Affi N'Guessan et son équipe pour arriver à cet accord qui sans nul doute va constituer une avancée majeure pour la démocratie et la paix dans notre pays.

Je tiens tout d'abord à rendre hommage à SEM le Président de la République Alassane Ouattara qui est le grand artisan et architecte de cet accord du côté du RHDP.

Il nous fait chaque jour l'honneur de décliner son programme de Gouvernement sur les aspects politiques économiques et sociétaux.

Il oeuvre inlassablement pour la paix la cohésion et la stabilité de notre pays la Cote d'Ivoire et de notre continent Africain.

Il est et il demeure la chance de notre pays et nous ne pouvons que demander à DIEU dans son infini miséricorde de le garder en vie et en bonne santé pour longtemps.

C'est le lieu pour moi de saluer et de féliciter mon ami et frère le Président Pascal Affi N'Guessan pour sa vison son ouverture d'esprit et sa compréhension des enjeux de notre pays.

Il est un parfait adepte du vivre ensemble et il a compris plus que tout autre homme politique ivoirien qu'en Côte d'Ivoire en 2023 il vaut mieux être allié à Alassane Ouattara qu'être son opposant.

Ce partenariat avec le FPI qui est la 4eme force politique de notre pays va nous permettre de prévenir et d'éviter les crises que nous avons pu connaître à différentes reprises de l'histoire de notre beau pays.

Ce partenariat prend en compte l'aspiration profonde des ivoiriens de vivre en paix et en harmonie et la volonté manifeste de construire une nation solidaire émergente économiquement et rayonnant sur la scène internationale.

Ce partenariat va aussi nous permettre de sortir de ce climat de méfiance réciproque entre les formations politiques de notre pays et surtout de respecter les valeurs républicaines.

Mesdames et Messieurs

Cet accord n'est pas une intégration et une fusion du FPI au sein du RHDP. Chacun des partis garde son identité propre et sa spécificité.

Cet accord entre le FPI et le RHDP concourt à la décrispation du climat politique dans notre pays. Il va renforcer la réconciliation nationale et la cohésion nationale. Il va permettre de soutenir de manière plus efficace l'action du gouvernement ainsi que de renforcer la bonne gouvernance.

Bien sûr nous ne nous interdisons pas de conclure des accords pour les échéances électorales des prochains mois et des prochaines années.

Cet accord de partenariat est un accord gagnant-gagnant entre le FPI et le RHDP.

C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ce sont les ivoiriennes et les ivoiriens de tout bord qui gagnent.

Mesdames et messieurs voici présenté cet accord du point de vue du RHDP.

Nous espérons une franche et saine collaboration entre le FPI du Président Pascal Affi N'Guessan et le RHDP.

Nous sommes persuadés qu'ensemble nous seront encore plus fort pour le bien-être de la population vivant dans notre pays.

Vive le FPI,

Vive le RHDP,

Vive la Côte d'Ivoire unie et rassemblée !