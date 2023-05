Cote d'Ivoire: Gestion des risques d'inondations - Le ministre Diomandé Vagondo annonce des mesures rigoureuses

Qui veut voyager loin ménage sa monture, dit l'adage. Le gouvernement ivoirien qui a lancé, jeudi dernier, la campagne » Saison des pluies : zéro mort, c'est possible », a fait sien cet adage afin de contrer efficacement les fortes précipitations annoncées par la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (SODEXAM) pendant la saison des pluies de cette année.

Ainsi, après le lancement de la campagne, une réunion interministérielle sur la gestion des risques d'inondations et de catastrophes s'est tenue hier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sur recommandation du Premier ministre Patrick Achi. Neuf membres du gouvernement et plusieurs structures sous tutelle impliquées dans la gestion des inondations étaient autour de la table pour faire le point de la saison des pluies passées en vue de prendre les mesures nécessaires pour la concrétisation de la volonté de la Côte d'Ivoire d'empêcher des pertes en vies humaines en 2023.

« Nous avons tenu à rappeler le bilan de 2022 et à discuter de la stratégie qui a été mise en oeuvre pour une gestion maximale des saisons de pluies de cette année », a déclaré le ministre Vagondo Diomandé. Selon lui, à l'issue de la réunion, les structures opérationnelles ont été instruites en vue de l'élaboration d'un document de référence pour permettre la gestion des situations d'urgence liées aux inondations. A l'en croire, ce document sera l'objet de validation à la prochaine réunion.

En attendant cette validation, le général de corps d'armée a annoncé des mesures rigoureuses. » Des dispositions purement opérationnelles ont commencé à être prises pour permettre aux acteurs de procéder aux déguerpissements dans un premier temps. Mais aussi en amont de construire des ouvrages qui vont permettre d'éviter les drames. Tout est mis en oeuvre pour préserver les vies. Ainsi, toutes les zones à risques seront libérées, des travaux de drainage de près de 40 km ont été réalisés dans la ville d'Abidjan.

Cette année nous serons obligés de fermer des voies dès que les pluies commencent. Ce plan de circulation rentre dans un cadre global de mesures qui seront arrêtées pour faire face à la situation », a-t-il annoncé. A l'en croire, un répertoire exhaustif des zones à risques est déjà dressé. Et, très bien bientôt une campagne de sensibilisation sera lancée ainsi que des actions pour que ces zones soient définitivement libérées afin que l'objectif de zéro mort fixé par le gouvernement soit atteint.