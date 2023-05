Ile Maurice: Enquête sur les câbles en cuivre de Tradeway - L'interpellation de Sherry Singh «next on the list» ?

Après l'arrestation de Rakesh Persand, le directeur de Tradeway International Ltd, et de deux employés de Getraco par la Special Striking Team (SST) durant le week-end, la probable interpellation de Sherry Singh serait également attendue dans les jours à venir.

L'enquête enclenchée dans le sillage de la vente de câbles en cuivre par Mauritius Telecom (MT), saisis en avril à la fonderie de Tradeway International Ltd, a mené à trois arrestations.

Rakesh Persand, représenté par Me Shailesh Seebaruth, a été arrêté pour conspiracy to commit money laundering et a comparu au tribunal de Port-Louis, hier. Il n'y a pas obtenu de caution car la police a objecté à sa remise en liberté et il est reconduit en cellule policière.

Rajhree et Vishal Bundhoo sont aussi soupçonnés d'être liés à Tradeway International en tant que prête-noms. Ils ont été libérés sous caution. Ils sont des employés de Getraco, compagnie qui fournirait des métaux et des câbles localement. Elle aurait bénéficié de plusieurs tonnes de câbles en cuivre et les aurait remis par la suite à Tradeway International.

Il se pourrait qu'il y ait une série de convocations aux Casernes centrales sous peu des membres du personnel de MT faisant partie du département d'appels d'offres. L'appel d'offres pour le cuivre avait eu lieu en 2019. La convocation de Sherry Singh l'ex-Chief Executive Officer de MT n'est pas à écarter donc.

La police soupçonne celui-ci d'avoir accordé des faveurs à cette firme malgré le fait qu'il ait réfuté les allégations lors d'une conférence de presse. Dans un premier temps, la Financial Intelligence Unit avait émis un ordre de la cour pour geler les avoirs de Sherry Singh et de ses sociétés affiliées.

L'affaire remonte au 10 avril 2023 quand les membres de la SST ont fait une descente à la fonderie de Tradeway International Ltd à La Tour-Koenig. L'opération a mené à la saisie de 22 tonnes de cuivre, estimées à Rs 22 millions, qui provenaient de la vente des câbles de MT.

La SST évoque un blanchiment d'argent de la somme de Rs 374 millions. Par ailleurs plusieurs représentants des compagnies ayant participé à l'appel d'offres ont été soumises à un interrogatoire.