Ile Maurice: Le SP Luchan muté de la VIPSU à la Sub Divisional Head Quarters de Moka

Après trois années passées à la tête de la «Very Important Person Security Unit» (VIPSU), le SP Manoj Luchan a été muté à la «Sub Divisional Head Quarters» de Moka. Un changement inattendu pour celui qui avait pris ses fonctions à la VIPSU en 2020 après que l'assistant surintendant Sunilduth Dalmond était parti à la retraite.

Le SP Juwaheer qui le remplace à la VIPSU, lui, était jusqu'à présent responsable du département des ressources humaines de toute la force policière. Ce dernier détient un Master of Science in Defence and Strategic Studies.

Les bruits de couloir disent qu'avec ce transfert, le SP Manoj Luchan sera privé d'une promotion au rang d'assistant commissaire de police. La raison évoquée est qu'au sein de la VIPSU, il avait le profil voulu pour être promu dans quelques mois au grade d'assistant commissaire de police d'autant que le poste était vacant.

Dans cette unité spécialisée, sa promotion aurait été rapide mais après sa mutation à la division générale, cela risque de prendre deux ans avant qu'il ne soit promu assistant commissaire de police.

Le SP Manoj Luchan était au coeur d'une polémique en 2018 après que des photos de lui avaient été diffusées attestant sa présence au comité central du Mouvement socialiste militant. Il avait été muté alors à la Special Supporting Unit.

Il était le numéro deux du Passport and Immigration Office avant qu'il n'assiste à cette réunion. En 2019, il retrouve une fois de plus ses fonctions au Passport and Immigration Office. Il y remplace Narendra Kumar Boodhram. En 2020, il est transféré à la VIPSU et cède la place au SP Narendra Kumar Boodhram.