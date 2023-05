Maroc: Oued Laou - Fort engagement de l'INDH en faveur de la santé de la mère et de l'enfant

Oued Laou — La Maison de maternité (Dar Al Oumouma) d'Oued Laou, relevant de la province de Tétouan, illustre l'engagement sans faille de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en faveur de la promotion de la santé de la mère et l'enfant.

Inscrite dans le cadre du programme 4 "Impulsion du capital humain des générations montantes", notamment son axe relatif à la santé maternelle et infantile, cette infrastructure sociale a pour objectifs de rapprocher les services de santé des femmes enceintes, de renforcer le suivi prénatal et de réduire la mortalité maternelle, néo-natale et infanto-juvénile en contribuant d'améliorer le suivi et les changements de comportement des populations cibles.

Cet établissement oeuvre à rapprocher les services de santé des femmes enceintes issues du monde rural, à réaliser la justice spatiale et à alléger la souffrance de la population rurale en matière d'accès aux infrastructures de santé, ainsi qu'à améliorer la santé maternelle et infantile qui fait partie des axes prioritaires de l'INDH.

Cet établissement, érigé sur une superficie de 752 m2, comprend des locaux administratifs, six chambres pour l'accueil des bénéficiaires, une salle de soins, une salle de formation, une cuisine et des installations sanitaires.

Il entre dans le cadre de la nouvelle génération d'infrastructures programmées par l'INDH dans sa 3è phase, visant à assurer un meilleur suivi de la santé de la mère et des nouveaux nés, et à veiller au déroulement des accouchements dans des conditions sûres et optimales, sous une surveillance et un suivi médical minutieux.

Cette infrastructure, mise en service le 18 mai, à l'occasion du 18è anniversaire de l'INDH, lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2005, vise à réduire la mortalité maternelle et infanto-juvénile en milieu rural et à améliorer les connaissances et les pratiques des femmes en matière de développement intégré des enfants et de soins maternels et infantiles (hygiène, allaitement maternel, nutrition).

Dans une déclaration à M24, la chaine de l'information en continu de la MAP, Bouaroussi Hafid, responsable au service "Impulsion du capital humain des générations montantes" relevant de de la Division de l'action sociale (DAS) à la province de Tétouan, a souligné que la Maison de maternité d'Oued Laou est l'un des projets phares de la phase III de l'INDH au niveau de la province, pour lequel une enveloppe budgétaire d'environ 2.085.000 dirhams a été allouée, en partenariat avec la Délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale.

Le responsable a relevé que cette structure, gérée par l'Association Alamal pour le développement durable à Oued Laou, en tant que porteur du projet, assure aux femmes bénéficiaires, avant et après l'accouchement, des prestations de qualité en termes d'hébergement, de restauration, de sensibilisation, de soutien et d'accompagnement.

Pour sa part, la présidente de l'Association Alamal pour le développement durable à Oued Laou, Anissa Lahbil, a indiqué que cette structure socio-médicale, qui a renforcé l'offre de santé dans la commune d'Oued Laou, a vu le jour grâce à l'INDH, qui place l'impulsion du capital humain des générations montantes et l'accompagnement des personnes en situation de précarité au coeur de ses priorités.

Mme Lahbil a noté que l'association a adopté ce projet, qui fournira des services de santé et sociaux, en coordination avec le centre de santé d'Oued Laou, relevant que la Maison accueillera les femmes enceintes avant et après l'accouchement et les prendra en charge sur le plan médical et de suivi de leur santé et celle des nouveaux nés.

L'établissement fournira de nombreux services de santé aux femmes issues des zones reculées, relevant notamment des communes d'Oued Laou, Beni Said, Zaouiat Sidi Kacem et d'Oulad Ali Mansour, en plus des femmes des communes voisines relevant de la province de Chefchaouen, qui ont du mal à se déplacer vers la ville de Chefchaouen, a-t-elle fait savoir.

Mme Lahbil a précisé que la Maison organise également plusieurs activités de sensibilisation au post-partum, à la nutrition des nouveaux nés, à la protection de la santé de la mère et de l'enfant, et à l'importance de l'allaitement maternel au profit des bénéficiaires.