Maroc: La startup marocaine PrestaFreedom réalise une levée de fonds exceptionnelle de 11 MDH auprès de Azur Innovation Fund

Casablanca — La startup marocaine PrestaFreedom, plate-forme de services à la maison, spécialisée dans les abonnements de ménage et autres services pour les particuliers, a réalisé une levée de fonds exceptionnelle de 11 millions de dirhams (MDH) auprès de Azur Innovation Fund.

Afin d'accroître son développement et accélérer sa croissance au niveau national et régional, la startup 100% marocaine fondée en 2020, ouvre son capital à Azur Innovation Fund, un fonds d'investissement public-privé d'amorçage qui finance les startups innovantes au Maroc, indique PrestaFreedom dans un communiqué.

Grâce à son business model à fort potentiel de développement, PrestaFreedom a réussi à lever plusieurs fonds permettant d'accompagner ses différentes phases de croissance.

Aujourd'hui, avec une levée de fonds de l'ordre de 11 MDH auprès de Azur Innovation Fund, PrestaFeeedom cherche à développer ses chaines logistiques et technologiques afin de s'aligner à la croissance de l'entreprise et l'élargissement de la palette de services proposés aux clients.

En particulier, le management ambitionne une expansion régionale dans les grandes villes du Royaume, voire en Afrique à l'horizon 2024 qui sera rendu possible grâce à cette nouvelle levée de fonds.

"Nous sommes fiers de cette opportunité de croissance que nous offrent nos partenaires Azur Innovation Fund. C'est une étape décisive dans le développement de cette startup que j'ai lancé il y a quelques années pour répondre à un besoin spécifique et dont le succès dépasse aujourd'hui les prévisions les plus optimistes", a souligné Majid Benslimane, fondateur et CEO de PrestaFreedom, cité dans le communiqué.

Et de soutenir : "C'est un nouveau métier centré sur l'humain et qui répond à des exigences majeures en termes de qualité, de sécurité et d'efficacité".

Fondée en 2020, PrestaFreedom est une plateforme de services qui offre un abonnement de ménage récurrent et personnalisé donnant accès à un large éventail de prestations pour aider les particuliers dans leur quotidien : pressing, jardinage, dératisation, réparation, bricolage et toilettage, récupération de linge, entretien de piscine, courses.... Le client peut choisir sa prestation selon son besoin et ses contraintes, en toute liberté.

Une fois ces grandes phases de lancement et de consolidation réussies, le management met le cap sur l'expansion régionale dans les grandes villes du Royaume, voire en Afrique à l'horizon 2024. Aujourd'hui cette entreprise 100% marocaine compte presque 1 millier d'abonnés récurrents qu'elle compte

multiplier par 10 à moyen terme.

En termes de ressources humaines, Majid Benslimane a rappelé que PrestaFreedom est "fortement ancrée dans la voie du renforcement des compétences de ses ressources humaines, soulignant l'effort d'investissement orienté vers la formation professionnelle spécifique".

PrestFreedom emploie une centaine de personnes qui interviennent directement chez les clients (techniciennes de surface, cheffes d'équipes, superviseurs...). "Ces personnes sont sorties de l'informel et de la précarité et bénéficient désormais d'un cadre de travail décent et sécurisé et avec une couverture sociale et des opportunités de carrières pour une meilleure qualité de vie personnelle et professionnelle", a noté le CEO de l'entreprise.

Au-delà de son potentiel de croissance, la startup a séduit ses investisseurs par son ancrage fort dans les domaines de la RSE. En effet, en termes de capital humain, PrestaFreedom emploie une centaine de collaborateurs issus du secteur informel.

Ces collaborateurs bénéficient ainsi d'un cadre de travail sécurisé, d'une couverture sociale, de plans de formation professionnelle et d'une gestion de carrières garantissant aux méritant une évolution intéressante.

De plus, PrestaFreedom, cherche de manière active à obtenir un impact positif sur les différentes communautés à travers la conclusion de plusieurs partenariats en ce sens, avec, notamment l'association SOS Village d'enfants pour l'intégration des orphelins pris en charge par l'institution dans le plan de carrière et de formation proposé par l'académie et la société ou encore, le partenariat signé avec l'association Al Ikram connue pour ses programmes favorisant l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle pour le recrutement de jeunes issues de quartiers défavorisés de Casablanca.