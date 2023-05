Algérie: La visite des cadres du NIPSS en Algérie, une 'précieuse opportunité' pour le renforcement du partenariat stratégique

ALGER — La visite effectuée en Algérie la semaine dernière par des cadres de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria (NIPSS) a constitué une "précieuse opportunité" pour le renforcement des relations de coopération et du partenariat stratégique entre l'Algérie et le Nigeria, a indiqué Sonatrach lundi dans un communiqué.

Selon le groupe public, la visite effectuée par la délégation nigériane en Algérie du 14 au 21 mai à travers plusieurs sites et infrastructures énergétiques de Sonatrach et ses filiales était "une précieuse opportunité pour le renforcement des relations de coopération et du partenariat stratégique entre l'Algérie et le Nigeria en Afrique, mais aussi une occasion pour Sonatrach de consolider ses partenariats dans le domaine des hydrocarbures et d'étendre ses investissements continentaux".

Lors de cette visite à travers plusieurs sites relevant de Sonatrach à Alger, Oran, Hassi R'mel, Hassi Messaoud et Skikda, le chef de la délégation nigériane, Emmanuel Mamman Mni, a souligné sa volonté de "renforcer les relations bilatérales entre l'Algérie et le Nigeria, notamment dans les domaines de la recherche scientifique et énergique", a ajouté le communiqué.

Rappelant les différentes étapes de la visite, la même source a précisé que la délégation nigériane avait d'abord visité le Centre de supervision des pipelines relevant de l'activité de Transport par canalisation (TRC) de Sonatrach à Sidi Arcine (Alger), soulignant que cette visite avait permis aux hôtes de l'Algérie de découvrir cette infrastructure qui assure un suivi centralisé global et en temps réel de toutes les opérations d'exploitation sur l'ensemble du réseau de TRC.

La délégation s'est ensuite rendue à Oran pour visiter les sites du complexe GP1Z et la société algéro-omanaise d'engrais et d'ammoniac (AOA), implantés dans la zone pétrochimique d'Arzew, qui ont suscité un grand intérêt auprès de la partie nigériane.

A Hassi R'mel (wilaya de Ouargla), la délégation a visité la station de compression de gaz "Boosting 3" où elle a écouté un exposé sur le fonctionnement de cette infrastructure et des nouvelles technologies utilisées notamment pour améliorer la production, selon la même source.

Elle s'est rendue également au complexe industriel "Z-Cina" relevant de Hassi Messaoud et au siège de l'Entreprise nationale de canalisations (ENAC) où la délégation a reçu des explications sur le fonctionnement des unités du centre industriel chargé de la production d'un des plus grands champs de pétrole en Afrique et écouté un exposé sur les services de cette entreprise, filiale de Sonatrach, spécialisée dans les mégaprojets de canalisations.

La raffinerie de Skikda, la plus grande en Algérie, a été également au programme de la visite de la délégation nigériane dans la wilaya de Skikda, notamment après l'opération de modernisation des installations dans le cadre du Programme de réhabilitation des raffineries en Algérie. Cette base répond désormais aux normes de qualité et de sécurité notamment en matière de respect de l'environnement.

La délégation nigériane a montré un grand intérêt pour ces données importantes, notamment après avoir visité les différentes unités de production".

A l'Institut algérien du pétrole (IAP-Skikda), la délégation s'est enquise des programmes de formation proposés dans les domaines relatifs au développement de l'industrie des hydrocarbures. A l'issue de cette visite, "la délégation a demandé des informations sur la possibilité d'inscrire des étudiants nigérians à cet institut relevant du Groupe Sonatrach".

La délégation nigériane a également visité à Annaba, le complexe Fertial, filiale du Groupe ASMIDAL où "l'expérience pionnière de l'Algérie dans la production d'engrais azotés et phosphatés selon les normes internationales en vigueur a été présentée", conclut le communiqué.