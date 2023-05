Algérie: Le président de la République réitère l'attachement de l'Algérie au Traité d'amitié avec le Portugal

LISBONNE — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réitéré mardi à Lisbonne (Portugal), l'attachement de l'Algérie au Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé en 2005 avec la République portugaise, affirmant que ses entretiens avec le Président de Sousa étaient "fructueux, francs et sincères et permis de renforcer la concertation régulière" entre les deux pays.

"Nous réitérons notre attachement au Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé le 8 janvier 2005", a indiqué le Président Tebboune dans une déclaration commune à la presse avec son homologue portugais.

Ces entretiens ont été "fructueux, francs et sincères, et reflété la profondeur des relations politiques", a ajouté le Président Tebboune, relevant que ces discussions "ont permis de renforcer la concertation régulière reflétant le partenariat multiforme établi entre les deux pays, dans un environnement régional et international complexe".

Il a rappelé aussi que les deux pays célébreront, dans quelques jours, le 210e anniversaire du Traité de Paix et d'amitié entre la Régence d'Alger et le Royaume du Portugal (14 juin), un Traité qui a "donné naissance à des relations denses et multidimensionnelles".