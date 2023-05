Maroc: Installation de M. Aziz Kaichouh, secrétaire général du CSEFRS

Rabat — Le président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), Habib El Malki, a présidé, lundi, la cérémonie de passation de fonctions entre M. Aziz Kaichouh, nouveau secrétaire général du Conseil, et Imane Karkab, ancienne secrétaire générale.

Selon un communiqué du CSEFRS, lors de cette cérémonie, à laquelle ont pris part les responsables de l'administration dudit conseil, M. El Malki a remercié Mme Karkab, tout en félicitant le nouveau secrétaire général pour la haute confiance placée en lui par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il a également souhaité à M. Kaichouh plein succès dans ses fonctions, précise le communiqué.

Ingénieur d'État spécialisé dans la gestion et les systèmes d'Information, M. Kaichouh est un acteur actif dans les domaines de l'éducation et de la formation, et en particulier dans le préscolaire.

Il a occupé le poste de directeur général de la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS).

Il était également membre du CSEFRS pendant deux mandats, représentant des associations de la société civile oeuvrant dans les domaines de l'éducation et de la formation.

Son parcours professionnel, durant lequel il a exercé dans les secteurs public et privé, lui a permis d'accumuler une expérience importante dans le domaine du pilotage, de la gestion et des systèmes d'information.

Il a débuté son parcours en tant qu'ingénieur d'État en Etude et développement au ministère des Finances, puis responsable du Département Systèmes d'Information à CFG Bank, ensuite à la CDG, puis Directeur de Projets ERP à CAPINFO, avant d'être nommé directeur des Systèmes d'Information, Communication, Affaires des Adhérents et Organisation à la Fondation Mohammed VI de Promotion des OEuvres Sociales de l'Education-Formation et par la suite, en parallèle, Directeur des Systèmes d'Information au Conseil Supérieur de l'Enseignement.

Siégeant dans différents organismes nationaux et internationaux, M. Kaichouh est membre fondateur du Réseau Arabe pour le Développement de la Petite Enfance, intervenant auprès de l'UNESCO.

Il a également été président du bureau national de l'Association des ingénieurs de l'ENIM et président de l'Association des lauréats du MBA Ponts Busines School au Maroc.

Aziz Kaichouh est titulaire d'un diplôme d'Ingénieur d'État en Systèmes d'Information de l'École Nationale de l'Industrie Minérale à Rabat, d'un Master en Business Administration (MBA) de l'École Nationale des Ponts et Chaussées de Paris et du Diplôme LMI (USA) en Leadership et Management.