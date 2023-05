Maroc: Quel régime alimentaire pour réduire les symptômes de l'autisme chez les enfants - Trois questions à la diététicienne-nutritionniste Rihab Chouari

Rabat — Les troubles du spectre autistique regroupent un ensemble d'affections et ils sont caractérisés par un certain degré d'altération du comportement social et de la communication. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une personne sur 100 dans le monde présente un trouble du spectre autistique, sauf qu'un certain nombre d'études font état de taux sensiblement plus élevés.

L'approche thérapeutique de l'enfant autiste repose sur un accompagnement intégré et pluridisciplinaire, dont le suivi par un nutritionniste, étant donné que de nombreuses études ont montré qu'une alimentation adaptée peut avoir des résultats positifs dans de nombreux cas d'autisme.

A cet égard, la diététicienne-nutritionniste et présidente de l'Association marocaine de diététique (AMADIET), Rihab Chouari, répond à trois questions de la MAP pour expliquer la nature de la relation entre la nutrition et l'exacerbation des symptômes de l'autisme, le régime alimentaire approprié pour les enfants autistes et les erreurs alimentaires commises par certains parents.

1 - Est-ce qu'il a été prouvé scientifiquement qu'il existe une relation entre la nutrition et l'aggravation des troubles du comportement chez les enfants autistes ?

Cette relation est scientifiquement prouvée en raison du lien étroit entre le système digestif (le côlon en particulier) et le cerveau. La relation entre ces deux organes vitaux dans le corps humain détermine de nombreuses réactions chimiques liées à la communication, au comportement et à la production des neurotransmetteurs qui contrôlent le sommeil et l'humeur avec un grand impact sur la personne.

L'existence d'une anomalie dans cette relation signifie que la composition bactérienne au niveau de l'intestin se caractérise par un déséquilibre entre bactéries bénéfiques et bactéries pathogènes, ce que l'on constate chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique. Ce déséquilibre de bactéries entraîne une augmentation de l'inflammation au niveau du côlon et dans tout le corps, y compris le système nerveux chez les enfants autistes qui souffre à son tour d'une inflammation, aggravant ainsi les troubles du comportement.

D'autre part, ce déséquilibre de la composition bactérienne au niveau des intestins des enfants autistes se traduit par des problèmes de digestion et d'absorption, ce qui entraîne l'apparition de problèmes de carence en vitamines et minéraux, outre un certain nombre de comportements nutritionnels tels que la sélectivité alimentaire. Autrement dit, sélectionner les aliments de manière excessive en fonction de leur forme, de leur couleur ou de leur goût.

Bien qu'ils suivent un régime alimentaire, les enfants autistes souffrent parfois du même déséquilibre au niveau du système digestif entraînant de nombreux types d'intolérances alimentaires car leur corps n'accepte pas certains aliments.

Il est donc important d'atteindre cet équilibre bactérien chez les enfants autistes en limitant la prolifération des bactéries pathogènes au niveau des intestins qui éliminent les toxines dans l'organisme et affectent le système nerveux, le cerveau, la sécrétion des neurotransmetteurs et le travail de nombreuses glandes et du foie, et cela afin de réduire le niveau d'inflammation et de toxicité dans le corps de ces enfants.

Plus précisément, cela signifie que la bonne alimentation et le régime thérapeutique des enfants peut atténuer les symptômes de leur trouble du spectre autistique.

2- Quels sont les aliments conseillés pour améliorer l'état de santé des enfants autistes ?

Bien qu'il existe quelques conseils nutritionnels communs à tous les enfants autistes, chaque enfant est un cas particulier ayant besoin d'un régime thérapeutique adapté, compte tenu de ses intolérances alimentaires. Parmi ces enfants figurent ceux qui souffrent d'une intolérance au gluten (une protéine présente dans les céréales), à la caséine (une protéine présente dans le lait et ses dérivés) ou aux oxalates (une substance naturelle qui résulte de la digestion d'un grand nombre d'aliments et de boissons), d'où la nécessité d'éviter les aliments qui contiennent ces composantes ou de réduire leur consommation (par exemple, dans le cas du taux élevé d'oxalate).

À cet égard, il faut souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'assurer un équilibre alimentaire mais plutôt de suivre un régime thérapeutique basé sur les analyses médicales de l'enfant et sur ses comportements, qu'ils soient liés aux troubles de sommeil, à la concentration ou à l'hyperactivité.

En général, il existe des produits déconseillés, quel que soit le niveau d'autisme de l'enfant ou les comportements qu'il manifeste, car il a été scientifiquement prouvé qu'ils contribuent à l'aggravation des symptômes et à l'augmentation de la fréquence des comportements inadaptés. Il s'agit des aliments contenant du sucre, y compris la cassonade et le sucre de coco, car les aliments sucrés nourrissent les bactéries pathogènes et exacerbent le problème du déséquilibre bactérien au niveau intestinal, ce qui entraîne un niveau élevé d'inflammation dans le corps, provoquant ainsi des troubles de sommeil et de comportement, l'hyperactivité et un manque de concentration.

Le sucre a un effet très négatif sur le système nerveux des enfants autistes, et donc un régime sans sucre industriel (blanc, brun ou autre type de sucre) aide à contrôler leurs comportements.

Il faut également éviter la farine blanche qui, à son tour, nourrit les bactéries pathogènes dans les intestins et augmente les problèmes de digestion et d'absorption chez les enfants autistes parce qu'elle ne contient pas de fibres alimentaires.

L'enfant autiste doit également éviter de consommer les aliments ultra-transformés et les compléments alimentaires sans faire les analyses médicales nécessaires ou consulter les spécialistes. En revanche, la part des légumes et des fruits doit être importante dans l'alimentation de l'enfant autiste et il convient de remédier aux problèmes de sélectivité alimentaire et ceux qui affectent la digestion et l'absorption des vitamines et des minéraux.

3- Outre le régime alimentaire adapté, quels conseils généraux donnez-vous aux parents d'enfants autistes ?

Le premier conseil est le diagnostic précoce qui contribue amplement à la thérapie comportementale de l'enfant autiste afin de l'aider à s'intégrer dans la société. J'insiste également sur la nécessité de rester à l'écart de "l'automédication", car un grand nombre de parents ont recours à l'adoption de régimes alimentaires disponibles sur Internet qui auraient permis d'améliorer l'état de santé de certains, ainsi qu'à la consommation irrationnelle de compléments alimentaires, ce qui peut parfois porter préjudice à leurs enfants.

Par exemple, de nombreux parents d'enfants autistes adoptent, sans consultation médicale, un régime thérapeutique basé sur la suppression des produits contenant du gluten et de la caséine, en raison des bons résultats obtenus par ce régime dans quelques cas, ce qui entraîne des problèmes de croissance chez leurs enfants.

D'autres parents font appel à des injections de (B12) à leur enfant autiste pour l'aider à parler, sans faire les analyses médicales nécessaires et s'assurer que l'enfant souffre en effet d'une carence en cette vitamine.

Dans le même contexte, il convient de noter que le manque en laboratoires spécialisés dans ce type d'analyses et l'absence de prise en charge de nombreuses analyses médicales et compléments alimentaires par les organismes d'assurance maladie mènent les parents à ne pas tenir compte des consultations et analyses médicales et ne pas prendre les mesures nécessaires susceptibles d'améliorer l'état de santé de leurs enfants.

Enfin, je souligne que l'alimentation de l'enfant autiste revêt une grande importance, car il est parfois impossible de contrôler le comportement de ces enfants avec les thérapies comportementales uniquement, d'où la nécessité de s'attaquer aux problèmes biologiques dont ils souffrent.