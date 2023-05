Maroc: Tanger - Ouverture du 2è Forum de gestion du patrimoine et de ses institutions

Tanger — Les travaux du 2è Forum de gestion du patrimoine et de ses institutions se sont ouverts, lundi à Tanger, avec la participation des institutions patrimoniales et des organismes de recherche arabes dans le domaine du patrimoine.

Ce Forum, organisé par l'Organisation arabe pour le développement administratif relevant de la Ligue des États arabes, en partenariat avec l'Institut des manuscrits arabes relevant de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), sous l'égide du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, constitue l'occasion d'aborder les défis de la transformation numérique dans les institutions patrimoniales.

Cet événement connait la participation des représentants des organismes concernés par la gestion du patrimoine et des spécialistes du domaine en provenance de plusieurs pays arabes, dont l'Arabie saoudite, la Palestine, le Qatar, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Liban et le Maroc.

Il ambitionne de mettre la lumière sur l'importance de la transformation numérique et la nécessité d'appliquer les mesures de transformation numérique dans les institutions patrimoniales, en plus de prendre connaissance des nouvelles technologies et des nouveautés dans ce domaine, ainsi que des bonnes pratiques et des expériences réussies dans ce domaine.

"La transformation numérique est le processus qu'une organisation applique pour intégrer la technologie numérique dans tous ses domaines, ce qui permet de renforcer ses capacités afin de répondre aux exigences des bénéficiaires", indique une note de présentation du Forum, relevant que les institutions patrimoniales jouent un rôle efficace au service du patrimoine manuscrit arabe.

Les institutions patrimoniales sont ainsi appelées à déployer davantage d'efforts pour accompagner la transformation numérique et faire face à ses défis, en vue de renforcer leur performance et de répondre aux attentes des bénéficiaires de leurs services, note la même source, soulignant que ces institutions font face à plusieurs obstacles, dont ceux liés au manque de ressources humaines qualifiées et aux défis de la transformation numérique.

Les participants au forum traiteront de plusieurs sujets liés à la transformation numérique, ses piliers et ses techniques, les risques de la transformation numérique et les moyens de les surmonter, et les expériences réussies dans les institutions patrimoniales.