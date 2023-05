Afrique: Rabat - La 3ème conférence internationale 'Matériaux naturels et développement durable', du 25 au 27 mai

Rabat — La ville de Rabat abritera la troisième édition de la conférence internationale "Matériaux Naturels et Développement Durable" du 25 au 27 mai sous le thème: "Applications sanitaires, nutritionnelles et cosmétiques", ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette conférence sera organisée par la Fondation Averroès pour la promotion de la recherche scientifique, l'innovation et le développement durable, l'Université Mohammed V de Rabat et la Faculté des Sciences de Rabat, en partenariat avec l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) et la Fédération des Universités du Monde Islamique, relève le communiqué.

Cette édition constitue l'occasion de mettre en exergue les efforts du Maroc en matière de préservation des matériaux naturels et de valorisation de leur domaine, et d'aborder leurs diverses applications en matière de santé, d'agriculture, de nutrition et de cosmétique aux niveaux national et international, outre leur contribution à la réalisation des objectifs internationaux de développement durable.

Cet événement constitue également "une opportunité pour favoriser les rencontres entre l'ensemble des parties prenantes, y compris les experts, les spécialistes, les professeurs, les étudiants et les chercheurs, ainsi que les représentants des entreprises, des institutions économiques et des organisations non gouvernementales", indique la même source.

Il s'agit également d'une opportunité pour renforcer la coopération et le partenariat entre les pays qui ont confirmé leur présence et participation, à savoir l'Allemagne, la France, le Portugal, l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse, le Canada, le Japon, la Chine, le Pakistan, l'Inde, Madagascar, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, outre le Maroc, pays hôte.

Cet événement sera aussi marqué par la présence de grandes entreprises internationales dans les domaines de la cosmétique, de la nutrition et de la santé, à savoir Givaudan Active Beauty, le Groupe SEPPIC, Greentech Biotechnologie, Yves Saint Laurent et Silab Sisley Indena.

La conférence vise à contribuer efficacement à la valorisation des connaissances scientifiques, pratiques et innovantes, aux recommandations et à créer un environnement propice à l'échange d'expériences et d'expertise.

"Conscient des enjeux environnementaux auxquels est confronté le domaine des matériaux et produits naturels, le comité d'organisation a également tenu à organiser une table ronde sur le Protocole de Nagoya et l'accord international sur la biodiversité, en présence de l'ensemble des parties impliquées en la matière (ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, universitaires, experts étrangers et locaux, organisations intergouvernementales, grandes entreprises, coopératives professionnelles...)".

Le Maroc est signataire du Protocole de Nagoya qui s'appuie sur la Convention sur la Diversité Biologique et soutient sa mise en oeuvre, mettant en avant l'un de ses trois objectifs, à savoir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques.

Le Protocole de Nagoya est un accord historique de l'agenda international relatif à la biodiversité, et qui est d'intérêt pour de nombreux secteurs commerciaux et non commerciaux impliqués dans l'utilisation et l'échange de ressources génétiques.

A travers cette table ronde, la lumière sera faite sur l'importance de ce protocole, des obligations liées à son respect, ainsi que des mesures prises par le Maroc notamment en ce qui concerne les aspects ayant trait au cadre légal, à la mobilisation et à la sensibilisation.

A l'occasion de ce grand événement abrité par le Maroc, et à l'instar des éditions précédentes, le Comité d'organisation a annoncé la programmation, lors du deuxième jour de la conférence, d'une cérémonie en l'honneur d'éminentes personnalités académiques et scientifiques qui ont contribué au rayonnement de la recherche scientifique et de l'innovation, et qui ont hissé haut le drapeau du Maroc dans les fora internationaux.