Afrique: Les Africains doivent renouveler leur engagement en faveur d'un continent plus fort et intégré - Le ministre d'État Misganu

Addis Ababa — Alors que nous célébrons les réalisations de nos ancêtres, il est important de poursuivre leur vision et de renouveler notre engagement en faveur d'une Afrique plus forte, plus intégrée et plus unie, a déclaré l'ambassadeur Misganu Arga, ministre des affaires étrangères de l'État.

S'exprimant lors de la table ronde organisée par l'African Leadership Excellence Academy (AFLEX) à l'occasion de la Journée de l'Afrique, l'ambassadeur a déclaré que l'Afrique devait parcourir un long chemin pour parvenir à une Afrique véritablement unie, prospère et intégrée.

Il a ajouté qu'il y a 60 ans, nos courageux ancêtres se sont réunis pour concrétiser la vision panafricaine en créant l'Organisation de l'unité africaine-Union africaine (OUA-UA) dans le but de se débarrasser du colonialisme et de l'apartheid et de défendre le principe cardinal de la souveraineté et de l'autodétermination.

Il a rappelé que nos dirigeants visionnaires, notamment l'empereur Hailesilasie, Julius Niyerere et bien d'autres, ont reconnu que la force de l'Afrique réside dans son unité.

Ils se sont engagés à répondre au besoin urgent d'une Afrique unie et ont travaillé avec détermination et courage pour réaliser le continent qu'ils envisageaient. Nous les louons d'avoir installé le panafricanisme dans notre coeur et de nous avoir donné une plate-forme continentale pour défendre nos intérêts communs.

Cependant, alors que nous célébrons leur vie et leur héritage, il est important que nous perpétuions leur vision et que nous renouvelions notre engagement pour une Afrique plus forte, plus intégrée et plus unie", a-t-il déclaré.

"Notre action doit être guidée par un fort sentiment d'urgence et un désir profond de laisser derrière nous notre sombre histoire de violence, de pauvreté, de retard et de déficit en matière de démocratie et de droits de l'homme. Nous devons nous rendre compte que nous devons parcourir un long chemin pour parvenir à une Afrique véritablement unie, prospère et intégrée", a-t-il déclaré.

Il est donc important que nous évaluions de manière critique l'énormité et la complexité des défis auxquels notre continent est confronté, et que nous renforcions une lutte plus unie contre les défis internes et externes. Nous devons également veiller à ce que les valeurs du panafricanisme soient transmises à la prochaine génération.

L'ambassadeur du Sud-Soudan en Éthiopie, James Morgan, a déclaré que la formation de l'organisation OUA-UA visait principalement à libérer le continent qui était occupé et asservi, puis divisé.

Aujourd'hui, nous nous remémorons avec une grande fierté ce que nos pères fondateurs ont réalisé. Nous regardons en arrière avec fierté et confiance en nous-mêmes, car lorsque nous étions occupés et esclaves, cette confiance nous a été enlevée.

Mais nos ancêtres ont restauré notre dignité en tant que peuple de ce continent. L'OUA a accompli sa tâche en libérant le continent, a-t-il ajouté.

"Ici, dans la Corne de l'Afrique, nous avons la responsabilité de rassembler la Corne de l'Afrique, et l'une de ces responsabilités est de veiller à ce que nos populations puissent circuler librement. Nous ne voulons pas être bloqués à un endroit, nos concitoyens doivent pouvoir se déplacer librement sur ce continent", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur a ajouté que la prochaine étape est l'intégration de l'Afrique, qui sera prospère pour tous ses citoyens. L'Éthiopie a fait un effort exemplaire pour le continent, a-t-il dit en ajoutant que le pays a payé cher la lutte dans la plus grande partie de ce continent.

Le chef de l'Académie AFLEX, Mehret Debebe, a pour sa part déclaré qu'à la poursuite de l'Afrique que nous voulons, nous sommes liés par une responsabilité partagée de repousser les limites, de démanteler les barrières et d'ouvrir la voie à notre future génération.

C'est grâce à une détermination inébranlable et à la ténacité que nous pourrons libérer le véritable potentiel de l'Afrique.

"En cette célébration de la Journée de l'Afrique, je tiens à vous rappeler que chacun d'entre vous est aussi important que son voisin, et que l'Afrique nous veut tous. Profitons de cette occasion pour élever l'Afrique et relier nos nations respectives afin qu'elles jouent un rôle dans le changement mondial qui s'annonce", a-t-il déclaré.

La Commission de l'Union africaine (CUA) célèbre la commémoration historique du 60e anniversaire de l'OUA-UA sous le slogan "Notre Afrique, notre avenir".

Des ambassadeurs africains, des universitaires et d'autres invités ont participé à la table ronde.